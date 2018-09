Este 17 de septiembre se realizará la 70 entrega de los premios Emmys

La ceremonia de premiación de los Emmys 2018 se realizará este 17 de septiembre en teatro Microsoft, ubicado en la ciudad de Los Ángeles, y estas son las series que se esperen acaparen los premios.

California, Estados Unidos .- La Academia de Artes y Ciencias de la Televisión estadounidense celebrará la 70 ceremonia anual de su premiación y en esta ocasión será dirigida por Michael Che y Colin Jost, cómicos del programa Saturday Night Live, en nuestro país la transmisión se podrá seguir únicamente por canales de televisión de paga.

Este año las producciones más nominadas son Game of Thrones que compite en 22 categorías de los Emmys, Westworld en 21, Saturday Night Live también en 21 y The Handmaid’s Tale en 20. Por su parte la empresa Netflix es quien tiene la mayor cantidad de nominaciones con 112, dejando en segundo lugar a HBO que tuvo el primer lugar por 17 años, y que en 2018 obtuvo 108 candidaturas.

Otro de los récords de este año es el impuesto por el actor Peter Dinklage quien por séptima vez consecutiva esta nominado a mejor actor de reparto de serie de drama, por su papel de Tyrion Lannister en Game of Thrones. Algunos de los actores latinoamericanos que compiten este año son;

Édgar Ramírez, venezolano, nominado a Mejor Actor de Reparto en una Miniserie o Película por The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story. John Leguizamo, colombiano, John Leguizamo a Mejor Actor de Reparto en Serie limitada o telefilme por Waco.

Ricky Martin, puertorriqueño, esta es su primera nominación a Mejor Actor de Reaparto por The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story.

Mientras que la actriz española Penélope Cruz compite por Mejor actriz de reparto en miniserie o película por su papel de Donatella en El asesinato de Gianni Versace.

De acuerdo con Notimex, otras de las estrellas que estarán presentes en la gala son: Elisabeth Moss (The Handmaid’s Tale), Claire Foy (The Crown), Tatiana Maslany (Orphan Black), Sandra Oh (Killing Eve), Keri Russell (The Americans).

Al igual que Evan Rachel Wood (Westworld), Sterling K. Brown (This Is Us), Milo Ventimiglia (This Is Us), Jeffrey Wright (Westworld) y Ed Harris de (Westworld), Matthew Rhys (The Americans), Jason Bateman (Ozark), Pamela Adlon (Better Things), Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel).

Además de Allison Janney (Mom), Issa Rae (Insecure), Tracee Ellis Ross (Black-ish) y Lily Tomlin (Grace y Frankie), Larry David (Curb Your Enthusiasm), Anthony Anderson (Black-ish), Ted Danson (The Good Place), Donald Glover (Atlanta), Bill Hader (Barry) y William H. Macy (Shameless), entre muchos otros.

La transmisión de la alfombra roja comenzará a la 17:00 horas, tiempo del centro del país y se espera que la ceremonia comience cerca de las 19:00 horas.