Liberan el primer avance de Capitana Marvel [Video]

California, Estados Unidos .- El universo cinematográfico de Marvel Comics se encuentra en la cúspide de su fama después del final de Avengers Infinity War, y ahora se dispone a continuar con esta buena racha presentado el origen de Carol Denvers alias Capitana Marvel, personajes que se espera sea relevante para derrotar al villano Thanos.

Esta cinta, protagonizada por Brie Larson y ambientada en la década de los noventa, llegará a los cines en marzo del próximo año y para aumentar la expectativa liberó, a través de sus redes sociales, el primer avance del film. En el reparto de Capitana Marvel tambien podemos encontrar a los actores Samuel L. Jackson, como Nick Fury, así como Ben Mendelsohn, Gemma Chan, lashana Lynch, Lee Pace, Djimon Hounsou, Clark Gregg y Jude Law.

El lanzamiento del primer trailer de la cinta fue acompañado por la presentación del póster oficial.

Here’s your first look at the teaser poster for Marvel Studios’ #CaptainMarvel, in theaters March 8, 2019. pic.twitter.com/hnTX8yoRIu

— Captain Marvel (@captainmarvel) 18 de septiembre de 2018