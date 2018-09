Game of Thrones gana el Emmy a mejor serie de drama

La serie de HBO fue nombrada como la mejor por tercera vez en su historia, mientras que Peter Dinklage también ganó su tercero como Mejor actor de reparto.

La serie de drama y fantasía Game of Thrones (Juego de Tronos) de HBO tuvo otra gran noche en la entrega de los Premios Emmy de este año.

Game of Thrones, basada en la saga de novelas de George R.R. Martin A Song of Ice and Fire (Canción de hielo y fuego) se llevó nueve premios de un total de 22 nominaciones por su séptima temporada. La serie tiene el récord de la mayor cantidad de premios Emmy ganados por una serie en un mismo año tanto en 2015 como en 2016.

En las categorías de actuación, Peter Dinklage obtuvo su tercer Emmy como Mejor actor de reparto por su trabajo como Tyrion Lannister. Lena Headey, quien interpreta a Cersei Lannister, su hermana en la serie, fue nominada a Mejor actriz de reparto en una serie dramática. Nikolaj Coster-Waldau, quien interpreta a Jaime Lannister, también fue nominado en la categoría de Mejor actor de reparto, pero perdió contra Dinklage.

Una semana antes, la serie, creada por David Benioff y D.B. Weiss, ganó siete Premios Emmy de Artes Creativas, con triunfos en las siguientes categorías: mejor vestuario de fantasía/ciencia ficción; mejor diseño de producción para un período narrativo o programa de fantasía (una hora o más); mejor maquillaje protésico para una serie, miniserie, película o un especial; mejor composición musical para una serie (partitura dramática original); mejor mezcla de sonido para una serie de comedia o drama (una hora); mejores efectos visuales especiales; y mejor coordinación de dobles para series dramáticas, series limitadas o películas.

Game of Thrones no era elegible para los Emmy del año pasado debido a que su séptima temporada se estrenó en Julio de 2017. Este año no se estrenó la octava y última temporada, ya que se anunció que llegará hasta mediados del 2019.

Lista de ganadores Premios Emmy 2018

Mejor serie de drama – Game of Thrones

Mejor serie de comedia – The Marvelous Mrs. Maisel

Mejor serie limitada – The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

Mejor actor drama – Matthew Rhys, The Americans

Mejor actriz drama – Claire Foy, The Crown

Mejor actor comedia – Bill Hader, Barry

Mejor actriz comedia – Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel

Mejor actor serie limitada o película para televisión – Darren Criss, The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

Mejor actriz serie limitada – Regina King, Seven Seconds

También te puede interesar: Liberan el primer avance de Capitana Marvel [Video]