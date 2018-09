Uno de los principales exponente de la pintura realista de mediados y finales de siglo XIX fue Gustave Courbet, pintor francés que retrataba escenas de la vida cotidiana con tal pureza que tocaba los lindes de la vulgaridad. Envuelto siempre en el escándalo público, Courbet pasó de retratar a personajes en el ámbito rural a pintar prostitutas mostrando los fondos de sus vestidos; pero su desinhibición ante el cuerpo femenino llegó a su máximo apogeo con la realización del cuadro El origen de mundo (1886) que actualmente se encuentra en el Museo de Orsay, París.

El origen del mundo, óleo sobre lienzo de 46 centímetros de alto por 55 de ancho, estuvo perdido durante algunos años hasta que fue localizado entre la colección de Jacques Lacan y posteriormente incorporada al Museo de Orsay. El cuadro muestra en primer plano la vagina de una mujer y a su vez parte de uno de sus senos.

Courbet siguió reanudando con el desnudo femenino, a veces con una inspiración obviamente libertina. Pero con El Origen del mundo, se autoriza un atrevimiento y una franqueza que proporcionan al cuadro su poder de fascinación. La descripción casi anatómica de un sexo femenino no está matizada por ninguna artimaña histórica o literaria. Gracias a la gran virtuosidad de Courbet, al refinamiento de una gama de colores ambarina, El Origen del mundo se salva no obstante del estatuto de imagen pornográfica. La franqueza y el atrevimiento de este nuevo lenguaje no excluyen un vínculo con la tradición: de modo que la pincelada amplia y sensual, junto con la utilización del color, recuerda la pintura veneciana y, el mismo Courbet se reclamaba del Ticiano, de Veronese, de Corregio, y de la tradición de una pintura carnal y lírica.

Museo de Orsay, París.