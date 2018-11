Fallece Stephen Hillenburg creador de la caricatura ‘Bob Esponja’

Debido a complicaciones relacionadas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), misma que se le había diagnosticada hace un año, falleció este 27 de noviembre Stephen Hillenburg, reconocido por ser el creador de la caricatura ‘Bob Esponja‘. La ELA es una enfermedad neurodegenerativa que afecta a las células nerviosas del cerebro y de la médula espinal.

Stephen McDannell Hillenburg nació el 21 de agosto de 1961, trabajó como animador y productor desde 1998, presentando el primer episodio de ‘Bob Esponja’ el 1 de mayo de 1999.

Este programa debutó en el canal Nickelodeon y debido a su popularidad entre los niños a sido traducido a más de 50 idiomas y se emite en más de 200 países alrededor del mundo, ademas de que el show a ganado numerosos premios durante su carrera, incluyendo cuatro premios Emmy.

De acuerdo con CNN, Hillenburg ganó un Premio Emmy especial a principios de este año por su trabajo en el campo de la animación.

La confirmación de su muerte fue emitida en las redes sociales del canal televisivo, mismo que ha facturado más de 13 mil millones de dólares en mercadotecnia relacionada con ‘Bob Esponja’, de igual forma recalcó que Hillenburg dio a la popular serie “un sentido de humor único y una inocencia que ha aportado felicidad a generaciones de niños y familias en todas partes”.

💛 We are sad to share the news of the passing of Stephen Hillenburg, the creator of SpongeBob SquarePants. Today, we are observing a moment of silence to honor his life and work. 💛

— Nickelodeon (@Nickelodeon) 27 de noviembre de 2018