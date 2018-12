‘Roma’ del director mexicano Alfonso Cuarón es nominada a tres Globos de Oro

California, Estados Unidos .- La película ‘Roma‘, del mexicano Alfonso Cuarón logró ser nominada a los Globos de Oro en las categorías de Mejor Cinta Extranjera, Mejor Guión y Mejor Director. En días pasados esta cinta fue el centro de una controversia debido a que las dos empresas que tienen el mayor número de salas de cine en México, informaron que no exibirian esta cinta, situación que fue denunciada por Cuarón.

Esta situación se da debido a que ‘Roma‘ fue producida por Netflix, quien la estrenará en su plataforma de distribución de contenidos multimedia, el próximo 14 de diciembre lo que de acuerdo con las compañías no permitirá que se cumplan los tres meses de diferencia que ellos piden, entre el estrenos en cines y la proyección en otros medios de distribución como DVD o el streaming.

También te puede interesar : Alfonso Cuarón llega a Los Pinos

Aún así la cinta que narra la historia de quien fuera su nana en la vida real, Libo, con el contexto de la represión social y política en México, fue nominada por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood a Mejor Película Extranjera y Mejor Guión en la 76 edición de los Globos de Oro.

Cuarón competirá por el galardón a mejor director, categoría en donde también se nominó a Bradley Cooper, Peter Farrelly, Spike Lee y Adam Mckay. La ceremonia de premiación se celebrarán el 6 de enero de 2019 en The Beverly Hilton de Los Ángeles.

Congratulations to #ROMACuarón for receiving three Golden Globe nominations, Best Director, Best Foreign Language Film, and Best Screenplay. #GoldenGlobes pic.twitter.com/hCXCdljxU2

— ROMA (@ROMACuaron) 6 de diciembre de 2018