Referida con algunos otros nombres como Estrella de Navidad, Santa Catalina, Papagayo, Poinsetia o Flor de Fuego, la Nochebuena tiene una historia que se remonta a algunos milenios atrás y ¡es de origen mexicano! Para los aztecas era denominada Cuetlaxochitl, que de acuerdo a diferentes traductores, su significado se divide entre "la flor que se marchita" y "la flor que es resistente al cuero".