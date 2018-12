Desde que se dio a conocer que el inmueble de Los Pinos fue entregado sin obras de arte y muebles, mucho se ha especulado en relación al paradero de estos bienes. ¿Qué se sabe con certeza hasta ahora?

Hace unos días, se dio a conocer que el ahora llamado Complejo Cultural Los Pinos fue entregado por la administración anterior sin un inventario de la obras de arte, acervo histórico y colección de la Presidencia de la República que ahí se resguardaba.

Hasta ahora se sabe que las obras propiedad del Instituto Nacional de Bellas Artes que se encontraban en la Residencia Oficial de los Pinos, fueron devueltas. Sin embargo, se ha hecho un inventario por parte de la nueva Oficina de la Presidencia de México, la cual se ha de cotejar en los próximos 30 días.

Ante la posibilidad de que en dicho cotejo se encuentren ausencias u omisiones, se iniciará una investigación ante la Secretaría de la Función Pública y otras instancias correspondientes.

En entrevista con Carmen Aristegui, Alejandra Frausto, titular de la Secretaría de Cultura, dijo que la nueva administración recibió la exresidencia oficial exactamente igual a como la han podido ver miles de personas que han acudido al inmuble habilitado como Complejo Cultural.

Ante tal situación, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pidió que no se hicieran conjeturas por adelantado. “No se sabe si se entregaron, eso se está viendo, en su momento se va a saber. Pero hay que verlo primero, o sea, yo no quiero que hagamos escándalo de nada si no tenemos elementos“, dijo en su conferencia de prensa matutina.

