View this post on Instagram

Nancy Spero construyó una serie de personajes derivados de diferentes épocas y culturas, desde la prehistoria y el antiguo Egipto, hasta la cultura popular contemporánea. A partir de 1975, comenzó a fabricar placas de sus dibujos para imprimir figuras a mano, lo que le permitió reciclar y situar diversas imágenes, creando un léxico de la “mujer como protagonista”. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EXPOSICIÓN Nancy Spero: Paper Mirror 6 OCT 2018 – 17 FEB 2019 #NancySpero #EnelTamayo