Los Red Hot Chili Peppers transmitirán, vía Internet, un concierto desde las pirámides de Egipto

Mediante el uso de las plataformas de video hoy en día es posible presenciar eventos, en tiempo real, en cualquier locación del mundo y como muestra de ello el próximo 15 de marzo la banda de rock Red Hot Chili Peppers realizarán una transmisión en directo del concierto que ofrecerá desde las pirámides Giza en Egipto.

Aún cuando ya existen antecedentes de eventos similares, como el concierto realizado por Metallica en la Antártida, la nación africanano había sido sede de un suceso de este genero. Ya que Egipto, padeció en el 2011 una revolución que derribó al presidente Hosni Mubarak, quien llevaba en el poder casi 30 años, por lo que la realización de este concierto también representa una muestra de que la situación en la nación comienza a mejorar.

De esta manera los interpretes de éxitos como Scar Tissue, Californication, Aeroplane, entre otras, anunciaron que su show podrá ser visualizado desde su página oficial, en Yotube, Facebook y Twitter. El concierto comenzará a ser transmitido desde las 15:00 horas en Chile, las 12:00 horas en México y a las 19:00 en España.

En relación a esta iniciativa Flea, bajista de la banda ganadora en 1993 a un Grammy por su canción Give It Away, declaró; “Mi corazón está a tope con alegría ante la posibilidad de tocar en Egipto. Estoy muy agradecido por esta impresionante experiencia”.

.@RHCPchad and I enthused about the Sphinx and pyramid

Watch the live stream from The Pyramids in Giza, Egypt this Friday (March 15th) at 9pm EET / 7pm GMT / 3pm EDT / 12pm PDT

— Red Hot ChiliPeppers (@ChiliPeppers) 13 de marzo de 2019