Disney vuelve a contratar a James Gunn como director de “Guardianes de la Galaxia 3”

Disney Studios confirmó que el cineasta James Gunn volverá a su puesto de director de la cinta “Guardianes de la Galaxia 3” esto después de que hace 8 meses fue despedido debido a unos comentarios ofensivos que publicó en Twitter hace poco más de 10 años.

California, Estados Unidos .– Con un mensaje de agradecimiento a quienes lo apoyaron cuando explicó que se arrepentía por unas publicaciones realizadas en Twitter en el 2008, y donde parecía que promovía la pedofilia, el cineasta James Gunn confirmó que volverá a retomar la dirección de “Guardianes de la Galaxia 3”.

Gunn, quien dirigió las primeras dos cintas de estos heroes espaciales del universo Marvel, colocó en sus redes sociales el mensaje; “Estoy tremendamente agradecido a todas las personas que me han apoyado en los últimos meses. Siempre estoy aprendiendo y continuaré trabajando para ser el mejor ser humano posible. Aprecio profundamente la decisión de Disney y me entusiasma seguir haciendo películas que investigan los lazos de amor que nos unen a todos. He estado y continúo siendo humilde por su amor y apoyo. Desde el fondo de mi corazón, gracias. Amor para todos ustedes”.

De acuerdo con Hipertextual esta decisión fue tomada tras conversaciones entre los líderes de Disney y Marvel Studios quienes posteriormente se reunieron con el cineasta para hablar de la situación; tomaron en cuenta su disculpa pública y la manera en que manejó el problema posteriormente.

La cinta “Guardianes de la Galaxia 3” será estrenada en el 2020 y formará parte de la nueva fase del Universo Cinematográfico de Marvel.