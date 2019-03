Primer avance de ‘Toy Story 4’ revela que personajes regresarán este verano

La cuarta entrega de ‘Toy Story’ llegará a las salas de cine este verano por lo que Pixar, empresa encargada de su desarrollo, liberó esta semana el primer avance oficial del film.

California, Estados Unidos .- Disney Studios, quien compró en el 2006 al estudio de animación Pixar, reveló el primer trailer de ‘Toy Story 4‘, film que se espera sea la última aventura de los juguetes que cobran vida cuando los humanos no están cerca.

El video, que tiene una duración de dos minutos y medio, trae de vuelta a los personajes Woody, un vaquero, y Buzz Lightyear, un astronauta, quienes saltaron a la fama hace 24 años cuando se exhibió la primera cinta de esta franquicia, acompañados de todos sus compañeros que han conocido en las anteriores entregas quienes ahora deberán de cuidar a un nuevo juguete, mismo que fue creado por la actual propietaria de los juguetes.

La sinopsis oficial, que fue revelada a la par que el trailer, indica que “nuestro sheriff favorito, Woody, junto con sus mejores amigos Buzz Lightyear y Jessie, cuidan felizmente a Bonnie hasta que un nuevo juguete llamado “Forky” llega a la habitación. Sporky, un tenedor-cuchara convertido en manualidad, no se considera un juguete. Él preferiría no participar en esta gran aventura si le dejaran… Ducky y Bunny son dos premios de feria que están deseando que alguien se haga con ellos. Cuando interrumpen sus planes, se ven envueltos en una aventura inesperada con un grupo de juguetes que no saben lo que es sentirse como un premio de feria”.

Josh Cooley, que en su filmografía cuenta con cintas como ‘Up’, ‘Ratatouille’ e ‘Inside Out’. será el director de ‘Toy Story 4’ y el guión corre a cargo de Andrew Stanton, escritor de ‘Wall-E’ y ‘Buscando a Nemo’, Pete Docter, ‘Monsters Inc’ y ‘Toy Story 2’ y Lee Unkrich, escritor de ‘Coco’ y ‘Toy Story 3’. ‘

Toy Story 4′ se estrenará en México el 21 de junio de 2019.

Con información de Xataka.