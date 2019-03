Nueva York, Estados Unidos .- A menos de un mes de que se estrenen los últimos capítulos de ‘Game of Thrones’, serie televisiva que nos narra las luchas por el poder en un reino llamado ‘Westeros’, la actriz Emilia Clarke, quien interpreta a la reina Daenerys Targaryen, reveló que desde finales de la primera temporada (2011) se ha sometido a tres cirugías cerebrales debido a dos accidentes cerebrovasculares.

A través de una carta publicada por The New Yorker, Clarke señaló que estuvo “a punto de morir” debido a estas operaciones ademas de que las mismas le provocaron “una ansiedad terrible” y ataques de pánico.

A pesar de estar convencida de que no iba a sobrevivir, la actriz británica logró una recuperación mejor a la pronosticada por los médicos.

“Mi entrenador me dijo que me colocara en la posición de plancha e inmediatamente sentí como si una banda elástica me apretara el cerebro”, narra la actriz en relación al primer incidente que sufrió.

Al ingresar al hospital fue diagnosticada con una hemorragia subaracnoidea (HSA), una forma de accidente cerebrovascular causado por la ruptura de un aneurisma intracraneal. “Como descubrí después, alrededor de un tercio de pacientes de esta afección mueren inmediatamente o poco después de un ataque”, añade Emilia.

Para salvar su vida la interprete se sometió a una primera cirugía pero dos años después tuvo un ataque de afasia, que casi le hizo dejar su carrera como actriz, ya que afectó su capacidad de comunicación, haciéndola incapaz de hablar con coherencia. “Cuando me despertaron, gritaba de dolor. El procedimiento había fallado”, continua el escrito.

Los médicos le advirtieron que sus posibilidades de sobrevivir eran pequeñas si no se sometía a una nueva cirugía, y esa vez habría que acceder al cerebro a través del cráneo. Por tercera ocasión en menos de una década Clarke fue intervenida y durante el proceso de recuperación la actriz creyó que no sobreviviría.

La ‘madre de dragones’, apodo dado a su personaje de la serie de HBO, señaló que ya se encuentra totalmente recuperada y que enfocará parte de sus energías en dirigir una fundación que apoya a personas que han sufrido y están recuperándose de enfermedades neurológicas.

Recovery from brain injury and stroke is both tough and painful. It impacts millions of people worldwide every year, and this is why we have set up @SameYouOrg, dedicated to increasing access to rehabilitation services for young people #sameyoucharity https://t.co/99s9EiNYZx pic.twitter.com/EAxSvi2gTe

— SameYou (@SameYouOrg) 21 de marzo de 2019