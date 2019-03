En una nueva exposición titulada Edvard Munch: Love and Angst, el museo presenta una versión litográfica de la imagen anterior a la icónica pintura de 1893. Garabateado en la parte inferior hay una inscripción del artista: “Sentí el gran grito a través de la naturaleza”.

La frase se refiere a un paseo que Munch tomó cerca de un fiordo que domina Oslo. Lo describió en una entrada del diario titulada “Niza 22 de enero de 1892”:

Caminaba por la carretera con dos amigos, el Sol se estaba poniendo, de repente el cielo se puso rojo sangre, me detuve, sintiéndome agotado, y me apoyé en la cerca. Había sangre y lenguas de fuego sobre el fiordo azul-negro y la ciudad. Mis amigos siguieron caminando, y allí me quedé temblando de ansiedad, y sentí un grito infinito pasando a través de la naturaleza.