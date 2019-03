Anuncian gira mundial World Press Photo 2019: ¿Cuándo llegará a México?

Lo mejor de la fotografía periodística del 2018 será premiado en Ámsterdam. Después de la premiación, las historias serán presentadas alrededor del mundo en una exposición que visitará 100 sedes.

El World Press Photo Contest (Concurso de Fotografía Periodística Mundial) ha reconocido las mejores fotografías que contribuyeron al último año de periodismo visual. Para la edición de este año, la fundación presentó un importante nuevo premio: The World Press Photo Story (La Historia Fotográfica World Press). A la par con World Press Photo of the Year (Foto del Año World Press), este nuevo premio honra al fotógrafo cuya creatividad visual y habilidades produjeron una historia con una excelente edición y secuenciación que captura o representa un evento o tema de gran importancia periodística en 2018.

Después del festival, en el cual serán reconocidos los mejores trabajos, que se llevará a cabo el próximo 14 de abril en Ámsterdam, la exhibición comenzará una gira mundial para que las personas de todo el mundo puedan conocer estas historias.

La gira llegará a México será el 19 de julio y se retirará hasta el 15 de septiembre en el Museo Franz Mayer de Ciudad de México. Las admisiones tendrán un costo de 50 pesos en su entrada general y 25 pesos.

Estas son las fechas de la gira World Press Photo 2019

Festival World Press Photo 2019

Westergasfabriek, Ámsterdam, Países Bajos, 12-13 abril

Exposición World Press Photo 2019

De Nieuwe Kerk, Ámsterdam, Países Bajos 13 de abril a 7 de Julio

Palazzo delle Esposizioni, Roma, Italia, 25 de abril a 26 de mayo.

Foyer des Pressehauses Gruner + Jahr GmbH, Hamburgo, Alemania, 26 de abril a 18 de mayo

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, Barcelona, España, 27 de abril al 26 de mayo

Museu Nacional de História Nacional e da Ciência, Lisboa, Portugal, 27 de abril al 19 de mayo

Landesmuseum Zurich, Zúrich, Suiza, 2 de mayo al 2 de junio

Willy-Brandt-Haus , Berlín, Alemania, 30 de mayo al 23 de junio

Smith & Caughey’s, Auckland, Nueva Zelanda, 29 de junio al 28 de julio

Walburgiskerk, Zutphen, Países Bajos, 12 de Julio al 4 de agosto

Museo Franz Mayer, Ciudad de México, México, 19 de julio al 15 de septiembre

The Scottish Parliament, Edimburgo, Reino Unido, 31 de Julio al 24 de agosto

Marché Bonsecours, Montreal, Canadá, 28 de agosto al 29 de septiembre

WestLicht. Schauplatz für Fotografie, Viena, Austria, 13 de septiembre al 20 de septiembre

Hungarian National Museum, Budapest, Hungría, 18 de septiembre al 20 de octubre

PRESSEN, Copenhagen, Dinamarca, 27 de septiembre al 20 de octubre

Casa Garden , Macao, China, 28 de septiembre al 21 de octubre

National Museum of Singapore, Singapur, 7 de octubre al 27 de octubre

La Pulperie de Chicoutimi / Regional Museum, Saguenay, Canadá, 18 de octubre al 10 de noviembre

Centro Cultural Montehermoso, Vitoria-Gasteiz, España, 19 de octubre al 17 de noviembre

EXCaserma, Gavoi, Italia, 26 de octubre al 24 de noviembre

Synagoge Groningen, Groningen, Países Bajos, 15 de noviembre al 8 de diciembre

Chiesa Di San Cristoforo , Lucca, Italia, 16 de noviembre al 8 de diciembre

Forte di Bard, Valle d’Aosta, Italia, 6 de diciembre al 6 de enero

