J.K. Rowling anuncia 4 nuevos libros de Harry Potter

Londres, Reino Unido.– 10 películas, una obra de teatro y conseguir que su autora, J. K. Rowling, sea la mujer más acaudalada de Inglaterra son algunos de los logros de la saga enfocada en el mago Harry Potter. Pero todo esto parece no ser suficiente para la escritora quien acaba de anunciar que próximamente saldrán cuatro nuevos títulos enfocados en la historia de la magia.

El 27 de junio se lanzarán dos relatos cortos, a través de Pottermore, el sitio web perteneciente a la autora, cuyo nombre será ‘Harry Potter: un viaje a través de los encantos y la defensa contra las artes oscuras‘ y ‘Harry Potter: un viaje a través de pociones y herbología’.

Colaboración relacionado: Libros y lectura, ¿qué cambió con lo digital?

El nombre de los libros están inspirados en las lecciones estudiadas en la escuela de Brujería y Hechicería de Hogwarts y el encabezado ‘Harry Potter: un viaje a través de …‘ provienen de una exposición de la British Library, organizada en 2017.

Los otros dos libros, ‘Viaje a través de la adivinación y la astronomía‘ y ‘Viaje a través del cuidado de criaturas mágicas‘, saldrán a la venta los siguientes meses.

El costo de cada uno de estos libros electrónicos, será de 2 dólares con 99 centavos y hasta el momento no se sabe si estarán disponibles en formato físico, pero se detalló que Rohan Daniel Eason, fue el encargado de ilustrar los cuatro tomos, mismos que podrán ser adquiridos en inglés, francés, italiano y alemán dentro de la plataforma Pottermore así como con asociados minoristas.

Ever wondered where magic really came from? Introducing the Harry Potter: A Journey Through… non-fiction eBook shorts, adapted from the audiobook Harry Potter: A History of Magic and inspired by the @britishlibrary exhibition of the same name. https://t.co/bsp3X6QTMy pic.twitter.com/FDXIxUKlih

— Pottermore (@pottermore) 24 de mayo de 2019