El escritor Juan Villoro destacó que ante los recortes a la cultura en México, se debe recordar que la ciencia, la educación y la cultura requieren apoyos.

Poco a poco, pero de forma constante, se han dado a conocer una serie de recortes en material cultural, especialmente al interior de la República. Esta semana, por ejemplo, la secretaria de Cultura de Querétaro, Paulina Aguado Romero, reportó que en el estado se ha reducido por orden federal el presupuesto al sector en un 70%.

Los recortes han generado incertidumbres entre varios actores del sector, incluso entre aquellos que apoyaron la candidatura del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador. Una de las principales razones es que no se sabe si estos recortes serán permanentes o no.

Te puede interesar: Prohibido observar

En entrevista para El Universal, el escritor Juan Villoro destacó que ante los recortes a la cultura en México, se debe recordar que la ciencia, la educación y la cultura requieren apoyos.

“Un país progresista que quiere cambiar necesita apoyar estos sectores, pero si no hay el suficiente apoyo, en el sector en el que yo estoy buscaremos seguir adelante”, advirtió el escritor.

Integrante del Colegio Nacional, Villoro ha presenciado los duros efectos de la austeridad republicana del presidente. Hace apenas un mes, el Colegio Nacional dio a conocer un recorte del 60% a sus recursos, este recorte incluye una reducción en los estipendios de sus miembros.

Al respecto, Villoro dijo:

“Nos estamos manteniendo en pie de lucha a pesar de los recortes. Hace unos días me tocó participar en una actividad que hicimos por los 100 años de Amado Nervo, hubo dos sesiones, en la primera se habló sobre su literatura, al día siguiente se presentó un concierto conferencia. No teníamos dinero para publicidad, no había llegado el recurso para pautar difusión, acudimos a los viejos métodos de hablarle a los conocidos, invitar a la gente a través de nuestras redes sociales y se llenó el auditorio, tenemos que convertirnos en activistas, participar más”.

Los recortes al Colegio Nacional no han sido vistos, sin embargo, fuera del contexto del país. El escritor mencionó que se ha hecho una revisión interna del presupuesto de la institución a partir de una autocrítica y de una necesidad de adaptarse a una nación en la que “no puede haber circunstancias hegemónicas apartadas del resto de la comunidad”.

Los recortes en materia cultural y las recientes declaraciones del presidente López Obrador (que está semana aseguró que se acabó el “turismo académico) , sin embargo, ha generado alarmas en el sector.

Con información de El Universal.