Nueva York aloja nueva exposición de Leonora Carrington

Onírica, intimidante, intimista, la obra de Leonora Carrington sigue generando entusiasmo y estudio. Con la pintora surrealista, escritora y escultora inglesa, naturalizada mexicana, las definiciones pocas veces han servido para categorizarla. Sus mundos, sin embargo, siguen causando fascinación.

Asociada sobre todo a la corriente del Surrealismo, la obra de la autora será objeto de una nueva exposición en Nueva York. Leonora Carrington: The story of the las egg (La historia del último huevo) fue montada hace unos días en la avenida Madison número 926.

El sitio de la exhibición temporal no fue elegido al azar: tiempo atrás fue una farmacia y botica, lo que lo vincula poderosamente al interés de la artista por la alquimia. La exposición también es relevante, porque desde hace más de 22 años que no se montaba una exposición individual de la pintora en Nueva York.

El mundo gráfico de Leonora Carrington es sumamente personal y reconocible. Creció bajo la fascinación de los cuentos de hadas que le contaba su madre y en sus obras se reflejan los mundos a veces grotescos, amenazantes y siempre fascinantes de la magia, el ocultismo y las mitologías celtas y de culturas indígenas.

El mundo de Leonora Carrington

Carrington nació el 6 de abril de 1917 en Chorley, Inglaterra. A los veinte años conoció al pintor alemán Max Ernst en París, con quien inició una relación a pesar de la diferencia de edades (él tenía 47 y estaba casado). Esa fue su entrada al movimiento surrealista.

Conoció a André Breton, a Luis Buñuel, Marcel Duchamp, Dalí, Picasso y a prácticamente todas las figuras importantes de las vanguardias artísticas de su época. En 1939, Max Ernst fue a un campo de concentración al considerarle enemigo el régimen de Vichy y Leonora cae en una profunda depresión.

Leonora tuvo un terrible brote psicótico, pero su familia consiguió sacarla de Francia e internarla en un hospital psiquiátrico en Santander. Escapó a Lisboa y desde allí huyó a México donde fue recibida con los brazos abiertos. México fue el país que amó, la nación que adoptó más tarde y donde murió en 2011.

De personalidad indómita y siempre rebelde, Leonora se distinguió por sus ideas feministas y ecologistas. En 1972, por ejemplo, dedicó un cártel a la liberación de las mujeres mexicanas titulados “Mujeres Conciencia”.

“La sociedad entera procura aún que las mujeres no seamos libres. Nos considera animales inferiores”, decía con rabia sobre el papel relegado de la mujer. Esa faceta combativa de la artista, sin embargo, ha sido revalorado hasta tiempos recientes.

“The Story of the Last Egg” estará abierta al público hasta el 29 de junio y constará de más de 20 pinturas y seis esculturas de la artista. La exposición reúne piezas creadas entre 1940 y 1970 y concluye con seis máscaras que realizó para su obra «Opus Siniestrus: The Story of the Last Egg. The magical tragi-comedy», escrita en 1970 y que evoca un mundo en el cual todas las mujeres murieron excepto una: una mujer enorme de 80 años, ex-madam de un burdel, y que posee el último huevo humano sobreviviente.