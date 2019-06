Conmemorarán llegada del hombre a la Luna con conferencias y conciertos

Mediante fotografías, videos, textos, conciertos, películas, videoinstalación, especialistas compartirán puntos de vista sobre la llegada del hombre a la Luna.

Fernando Ramírez López, maestro en Historia del Arte con especialidad en Música por el INBAL; y Daniel Nájera Medellín, músico especializado en Historia de la Música Contemporánea, serán los ponentes del programa “Orbis Tertius”.

Durante tres días, del 14 al 16 de junio, en el Centro Nacional de las Artes (Cenart), los especialistas presentarán sus trabajos de hechos históricos, análisis y comentarios, con motivo de los 50 años de la llegada del hombre a la Luna.

Para la ocasión, se hablará del mito sobre la luna que tenían pueblos como el maya, la teoría de las esferas de Pitágoras, el despertar del hombre renacentista con los diseños de Leonardo da Vinci, los avistamientos de Copérnico, el telescopio de Galileo, el pensamiento del universo infinito de Giordano Bruno y la música de los planetas de Kepler, entre otros temas.

También te puede interesar: Localizan una enorme masa de enterrada en la cara oculta de la Luna

De acuerdo con un comunicado, el programa también incluye los siglos XVIII y XIX de la Ilustración, la industrialización y los grandes avances tecnológicos hasta llegar a la conocida carrera espacial entre la extinta Unión Soviética y Estados Unidos.

También se analizarán composiciones de música espacial como rock-sideral (The Beach Boys, The Byrds y The Beatles); y rock-espacial (Pink Floyd, King Crimson).

El público podrá disfrutar de conciertos, con entrada libre, que rendirán tributo a los grupos The Doors, Led Zeppelin y Kiss.

#TheDoors, #LedZeppelin y #Kiss, sonarán en la Plaza de las artes a cargo de bandas tributo, como parte de las actividades de Orbis Tertius: A 50 años de la llegada del hombre a la luna. ¿Rockeamos juntos?🤟 🗓️De 14 al 16 de junio |📍Plaza de las Artes | 🕕18 h |🎟️#EntradaLibre pic.twitter.com/5FrVlu4dBV — CENART (@cenartmx) 3 de junio de 2019

Fuente Notimex.