Comic Con San Diego festeja 50 años de cultura pop

Con una gran oferta de conferencias, paneles, homenajes, invitados especiales como el elenco de Game of Thrones, Arnold Schwarzenegger y Patrick Stewart, y novedades en el mundo de los cómics, cine y televisión, la Comic Con de San Diego 2019, celebrará su 50 aniversario.

El magno evento se celebrará del 18 al 22 de julio con avances de series como Pennyworth, Batwomen, Supernatural, avances de streaming de DC Universe, Black Lightning, Krypton, Supergirl, Arrow, The Man in the High Castle, DC’s Legends of Tomorrow, The Flash, así como un adelanto del segundo capítulo de IT en la ScareDiego, que se festeja en conjunto a la convención.

Entre las sorpresas para los fans está el panel Van Helsing, donde se prevé que revelarán detalles de la cuarta temporada y avances en exclusiva sobre la serie, además confirmaron su asistencia Universo Cinematográfico de Marvel, Westworld y la franquicia de The Walking Dead.

Además, habrá un encuentro con Jim Starlin, el creador de la saga del Guantelete del infinito, un homenaje a «Popeye” por su 90 aniversario, una charla sobre las mejores películas jamás hechas, incluida una secuela de Beetlejuice, de Tim Burton.

Así como un homenaje a Stan Lee y a Batman del futuro, por el 20 aniversario de la serie animada, los estrenos de las cintas Lego, Batman: Family Matters, Scooby-Doo! Return to Zombie Island, entre otros.

50 años de historia

A lo largo de los años, la Comic Con se ha convertido en el punto focal del mundo de las convenciones de cómics, pasó del sótano del US Grant Hotel con sólo tres invitados especiales al magno evento que atrae a miles de asistentes e invitados especiales.

La Convención Internacional de Comics de San Diego inició el 21 de marzo de 1970 cuando un grupo de fanáticos de los cómics, el cine y la ciencia ficción, entre ellos Shel Dorf, Ken Krueger y Richard Alf organizaron el primer evento con Forrest J Ackerman y Mike Royer como invitados.

El éxito de ese día y la recaudación que lograron permitió la organización de una convención de tres días llamada Golden State Comic-Con de San Diego, realizada del 1 al 3 de agosto de 1970 en el US Grant Hotel, con los invitados Ray Bradbury, Jack Kirby, y AE van Vogt.

Más de 300 asistentes se reunieron en el sótano del hotel para ese evento innovador, que contó con una sala de distribuidores, programas y paneles, proyecciones de películas.

Desde el inicio, los organizadores se propusieron incluir otros aspectos de las artes populares que sentían que merecían un reconocimiento más amplio, como las películas y la literatura de ciencia ficción y fantasía.

En los años 90, los estudios y cadenas de televisión comenzaron a enviar a los actores y directores, como el director Francis Ford Coppola, quien asistió para promover Drácula, o Quentin Tarantino, quien con el tiempo fue uno de los invitados centrales de conferencia.

Después de cambiar el nombre, ganar mayor reconocimiento y ampliar la experiencia para los asistentes, actualmente la convención se ha convertido en un espacio predilecto de las grandes casas productoras para dar a conocer las novedades y promocionar sus proyectos, principalmente enfocados en la ciencia ficción.

De lo que inició como un evento íntimo, se ha convertido en una convención que recibe a miles de fans, muchos de ellos vestidos con trajes de monstruos, superhéroes, alienígenas o manga, boletos que se acaban a las pocas horas de salir y actividades que generan tanta expectativa que superan su aforo.

Fuente Notimex.