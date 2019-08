INALI realizará la Feria de Lenguas Indígenas Nacionales 2019

Es la tercera ocasión consecutiva que se lleva a cabo este evento, contará con 167 actividades en cuatro sedes, todas son gratuitas

La Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) llevará a cabo, del 9 al 11 de agosto, la Feria de Lenguas Indígenas Nacionales (FILN) 2019, la cual es una oportunidad para mostrar el potencial creativo de los indígenas, sus aportes, sus ingenios, sus invenciones, afirmó el director general del INALI Juan Gregorio Regino.

En conferencia de prensa, dijo que la FLIN, que se realiza por tercer año consecutivo, se consolida como una plataforma en la que circulan ideas, personas, comunidades, colectivos, proyectos y sueños en diferentes lenguas y convocó a toda la sociedad mexicana a asistir a todas las actividades.

Este evento, cultural y académico, se efectúa en el marco del Año Internacional de las Lenguas Indígenas y es una oportunidad para examinar la política de sustitución lingüística masiva que históricamente el estado mexicano ha adoptado y que ha ocasionado un lingüicidio, por ello, es momento para repensar sobre el arte de vivir con dignidad, de celebrar la resistencia de las 68 lenguas indígenas, de gritar el sufrimiento que sus hablantes han vivido, destacó el titular del INALI.

Por ello, dijo, esta administración observa la necesidad de revertir la desaparición y el desplazamiento de las lenguas indígenas, y que no haya ni un hablante menos, “necesitamos movilizarnos e instituir un verdadero multilingüismo”.

Informó que en la FLIN se realizaran 167 actividades de acceso gratuito en cuatro sedes diferentes, Centro Nacional de las Artes (CENART), Museo Nacional de Arte (MUNAL), Complejo Cultural Los Pinos y la Cineteca Nacional.

Dijo que por primera vez se tendrá un país invitado que es Canadá “queremos estrechar lazos con su población originaria y trabajar de la mano con sus primeras naciones para reivindicar los derechos lingüísticos”.

Indicó que la FLIN 2019 forma parte de los compromisos de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, particularmente el de dar atención especial a los pueblos indígenas con el objetivo de no dejar a nadie atrás.

En su oportunidad, la directora general del CENART, Ángeles Castro Gurría, dijo que este centro cultural es un espacio creado para el diálogo entre las disciplinas y señaló que es de suma importancia recibir a la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales.

A su vez, el coordinador del Sector de Cultura de la Oficina de la UNESCO en México, Carlos Tejada, agradeció al INALI la convocatoria para participar en este evento y dijo que la FLIN es un ejemplo de los objetivos del Año Internacional de las Lenguas Indígenas, entre los que destacan fomentar la comprensión y colaboración, intercambiar conocimiento y empoderar a los hablantes, entre otros.

Por su parte, la delegada de la Provincia de Quebec en México, Stephanie Allard, dijo que para su gobierno es una prioridad atender a las 108 mil personas de 11 naciones indígenas que habitan en su territorio y se manifestó orgullosa de que sean invitados para participar en cinco actividades.

A su vez, la consejera Ministra de la Embajada de Canadá, Chantal Chastenay, dijo que celebrar este 2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas, junto con los 75 años de la relación bilateral de México y Canadá, es la mejor forma de reafirmar que somos grandes amigos, que seguiremos tejiendo lazos de amistad durante muchos años, y que juntos trabajaremos ampliamente para revitalizar las lenguas indígenas de nuestros países.

Recordó el lema de la Secretaría de Cultura para este año: Sin lengua no hay pueblo y agregó “yo sumaría, sin lengua, no hay diversidad ni riqueza cultural. Sin lenguas no hay diálogo e inclusión”.

