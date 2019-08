«El Hombre Araña» podría abandonar el Universo de Marvel

La franquicia Marvel podría perder el control del «Hombre Araña», luego de que Sony Pictures y Marvel Studios no lograran un acuerdo sobre los derechos del superhéroe, lo que podría significar que el personaje encarnado por el actor Tom Holland dejaría de ser parte del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

De acuerdo con el sitio Deadline, a pesar de los esfuerzos que realizaron durante las negociaciones, el presidente de Marvel Studios, Kevin Faige, anunció que no se seguirán produciendo cintas y apariciones de «El Hombre Araña» porque no se lograron acuerdos que favorecieran de manera equitativa a ambas franquicias.

El famoso personaje interpretado por Tom Holland ha logrado captar la atención del público al ser uno de los más queridos de la saga Avengers; sin embargo, se han revelado que tanto Disney como Sony no logran avanzar en sus negociaciones, ya que Sony posee los derechos cinematográficos del héroe arácnido.

Tras la noticia, se ha generado un movimiento en redes sociales, donde los seguidores demuestran la importancia de que «Peter Parker» siga vigente en los filmes del Marvel Universe.

Hasta el momento, el actor Tom Holland no ha manifestado su opinión respecto a la desaparición del protagonista arácnido que ha sido una parte fundamental en las últimas películas de Marvel.

Debido al ruido mediático generado por la noticia Sony emitió un comunicado en donde confirma que Kevin Feige’s ya no estará involucrado en las siguientes películas de Spider-man, lo que confirma que el arácnido abandonaría el Universo Cinematográfico Marvel.

Much of today’s news about Spider-Man has mischaracterized recent discussions about Kevin Feige’s involvement in the franchise. We are disappointed, but respect Disney’s decision not to have him continue as a lead producer of our next live action Spider-Man film. (1/3)

— Sony Pictures (@SonyPictures) August 21, 2019