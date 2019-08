El próximo 5 de septiembre comenzará el Festival Internacional de cine de Toronto durante el cual los actores Meryl Streep y Joaquín Phoenix recibirán un premio a su trayectoria.

La edición número 44 del Festival Internacional de Cine de Toronto se llevará a cabo del jueves 5 al domingo 15 de septiembre en el centro Cultural Bell Light Box allí se proyectarán 400 producciones de países como Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Portugal, Brasil, Francia, Hong Kong, Corea del Sur, España e India, entre otros.

Algunas de las cintas que se presentarán son Joker protagonizada por Joaquín Phoenix, Hustlers con el estelar de Jennifer Lopez, así como la película Judy estelarizada por Renee Zellweger y en donde se hace un recuento de la vida de Judy Garland.

En esta edición Canadá está involucrado en 24 películas y 25 cortometrajes, entre los que se encuentran Once Were Brothers: Robbie Robertson and The Band de Daniel Roher que será la cinta de apertura del festival. Participan también The Song of Names de François Girard, American Woman de Semi Chellas y Guest of Honour de Atom Egoyan.

Durante una gala benéfica, programada par el 9 de septiembre en el Fairmont Royal York de la ciudad canadiense, se realizará la primera entregará del Toronto International Film Festival (TIFF) Impact Award a los actores Meryl Streep y Joaquín Phoenix.

Otros de los galardonados con el TIFF de este 2019 son Taika Waititi, que recibirá el premio TIFF Ebert de Dirección, y la productora Participant Media, a la que el festival le entregará el TIFF Impact Award. Mientras que el premio Mary Pickford, que reconoce el talento femenino emergente en la industria, será anunciado en fechas posteriores.

De acuerdo con especialistas los películas triunfadoras del festival consiguen buenos resultados en los Oscares como el fue el caso de las cintas Green Book, La La Land y 12 años de esclavitud. «No es la motivación, pero siempre es genial ser una plataforma de lanzamiento para las películas que formarán parte de la conversación sobre los premios», aseguró Joana Vicente, directora ejecutiva del TIFF.