Últimos Suspiros, oratorio inmersivo de Lena Herzog, llega a Los Pinos

En el marco del Año Internacional de las Lenguas Indígenas, y en línea con la política de la Secretaría de Cultura, que reconoce la importancia de revertir la desaparición y el desplazamiento de las lenguas indígenas, para que no haya ni un hablante menos, llega al Complejo Cultural Los Pinos la instalación inmersiva de audio y video Últimos Suspiros. Oratorio inmersivo por las voces desapareciendo, los universos colapsando y el árbol cayendo, de Lena Herzog.

La instalación, conformada por grabaciones de audio y video, es definida por la artista como un proyecto sobre la extinción masiva de lenguas, resalta que cada dos semanas se pierde en el mundo un idioma y de los siete mil que quedan en la Tierra, solo 30 se hablan entre la mayoría de la población mundial, por lo que Últimos Suspiros es una invocación a los que se han extinguido y un encantamiento para evitar que desaparezcan los que están en peligro.

Lena Herzog nació y creció en Rusia, estudió idiomas y literatura en la Universidad de San Petersburgo (entonces Leningrado), emigró a Estados Unidos en 1990, donde estudió filosofía. En 1997, comenzó a trabajar en varios medios visuales como fotógrafa; autora de varios libros de fotografía como Tauromaquia, Flamenco, Peregrinos, entre otros; su trabajo ha sido revisado y publicado por distintos medios como The New York Times, The New Yorker, The Paris Review, The Beiliever, entre otros y ha sido exhibido en Europa y Estados Unidos. Es colaboradora habitual de Harper’s Magazine.

La instalación Last Whispers, por su nombre en inglés, fue creada en colaboración con el Programa de Documentación de Idiomas en Peligro y el Instituto de Idiomas Mundiales de la Escuela de Estudios Orientales y Africanos (SOAS por su nombre en inglés) de la Universidad de Londres y es presentado conjuntamente por el Atlas de las Lenguas del Mundo en Peligro, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), por un equipo integrado por Lena Herzog (concepto y dirección), Marco Capalbo y Mark Mangini (diseñadores de sonido y compositor), Theresa Schwartzman y Eveling Villa (investigadoras), Amanda Tasse (animación y visualización), Maggie Morris (diseño visual y tipografía), Tomas van Houtyryve y Aziz Lechgar (video), Sean Scannell (editor), David Eden Productions, Ltd., Georgiana A. Nikias y Anne Marie Bowler (asesora en derecho de autor y patrimonio cultural).

La instalación se estrenó en el Museo Británico en 2016 y comienza su gira mundial en 2019, se ha presentado en Nueva York, Washington, Los Ángeles, Suiza, Londres, Múnich y llega por primera vez a México al Complejo Cultural Los Pinos, con dos presentaciones gratuitas en el Salón Adolfo López Mateos, este sábado 2 de noviembre a las 19:00 horas y el domingo 3 de noviembre a las 17:00 horas.

De esta manera, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México refrenda su compromiso por reconocer, promover y preservar la naturaleza multicultural y multilingüe de nuestro país, en donde el arte y la cultura es para todos, sin exclusión y donde se generan estrategias para no dejar a nadie atrás.

Fuente comunicado.