Crece la XIX Feria de las Calacas de Alas y Raíces en oferta artística y espacios de atención

Celebrar la vida a través de las artes en un ambiente de convivencia familiar donde niñas, niños y adolescentes encuentren en la música, la literatura, la danza o el teatro la oportunidad de expresar y recordar a quienes ya no están en este mundo, es la premisa de la Feria de las Calacas. Diversidad y tradición, que el próximo 2 de noviembre llega a su decimonovena edición, con alrededor de 250 actividades.

Por primera vez, la Feria extiende su atención más allá del Centro Nacional de las Artes (Cenart), sumando a otro recinto perteneciente a la Secretaría de Cultura: el Complejo Cultural Los Pinos y, en búsqueda de descentralizar la oferta artística y hacerla accesible a todo público, para no dejar a nadie atrás, se extiende a la Central de Abasto de la Ciudad de México y al Deportivo “Alfredo del Mazo”, en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México.

Con narraciones orales, presentaciones artísticas, danza, literatura, historias y ofrendas, mitos, leyendas y cuentos; cartonería, danza, radio, rap y poesía, entre muchas otras actividades, los asistentes a estos recintos podrán disfrutar de un día divertido y participar de las tradiciones nacionales.

Cenart

De 11 a 20 horas, las plazas, teatros y áreas verdes del Cenart recibirán a niños, niñas y familias con 136 actividades artísticas y la tradición ancestral del Día de Muertos.

Entre los grupos y compañías artísticas que conformarán la programación de esta sede se encuentran Los Patita de Perro, Teatro Cabaret Misterio, Saltapatrás, Son Rompe Pera, Colectivo Deshuesadero, Trotamudos Teatro y Media Luna, Eblen Macari Ensamble y la Compañía La Sociedad de las Liebres.

Con la participación de las coordinaciones estatales de cultura infantil de los estados de Colima, Jalisco, Michoacán y Zacatecas, este año se incluyen funciones de teatro, pasacalles, narraciones orales y talleres de estas demarcaciones, así como con dos ofrendas montadas a la usanza de Jalisco.

Habrá un espacio de lectura con títulos de Alas y Raíces, además, durante el día habrá venta de artesanías y de comida típica mexicana. En colaboración de Canal 23 del Cenart, el mismo 2 de noviembre se realizará la transmisión en vivo de las funciones desde el Teatro de las Artes de esta sede, que podrán disfrutarse en línea a través del sitio web www.alasyraices.gob.mx.

Complejo Cultural Los Pinos

De las 12 a las 19 horas, el Complejo Cultural Los Pinos recibe por primera vez esta fiesta con una programación de 52 actividades para todas las edades. Por los jardines del Complejo, deambulará un Rebumbio de Calaveras y se escucharán los boleros y chilenas de las Hermanas García y lúgubres historias con Itacate de Cuentos.

Las coordinaciones estatales de Alas y Raíces de los estados de Guanajuato, Campeche, Veracruz y Yucatán participarán con la presentación de las Niñas Trovadoras de la Orquesta Típica Infantil y Juvenil Alas y Raíces Yucatán; el Grupo Infantil de Son Jarocho de Veracruz. Los asistentes también conocerán la tradición Choo Baak-limpia de huesos, de la comunidad de Pomuch, en Campeche.

La ofrenda en este recinto se titula “Diles que no me olviden”, y estará inspirada en el cuento Diles que no me maten, del escritor jalisciense Juan Rulfo.

Central de Abasto de la Ciudad de México (Iztapalapa)

En la Cancha de Fútbol de la Central de Abasto, de 10 a 17 horas, se realizarán 29 actividades. Destaca la presentación de música de son jarocho con el grupo Kumaltik y un enfrentamiento de versos, rap e improvisación entre personajes como “El Esqueleto vs la Bruja”.

Gracias a la colaboración entre Canal Once y Alas y Raíces, esta sede contará con la presentación y sketches de Alan, Staff, Nora, Memo, Lucy e IPN 9000, conductores de la barra programática de Once Niños.

La ofrenda de esta sede estará inspirada en la obra “La vendedora de frutas”, de la pintora y coleccionista Olga Costa. Se espera la afluencia de familias de comerciantes, locatarios y público en general cercana a la zona o que acude de compras.

Deportivo “Alfredo del Mazo”, Ecatepec de Morelos, Estado de México

Por primera vez, la Feria de las Calacas llega al Estado de México en el Deportivo “Alfredo del Mazo”, de la colonia Jardines de Morelos, donde se llevarán a cabo 27 actividades artísticas especialmente dirigidas al público infantil y juvenil.

Las presentaciones artísticas estarán a cargo de Los Botes Cantan, Valentina Barrios y Los Indómitos, y una batalla de versos improvisados y música tradicional entre “La Catrina vs el Nahual”. La ofrenda de la sede será montada por locatarios y vecinos del municipio de Ecatepec.

Compilación de calaveritas literarias El Petate. Cuando la Muerte sea rima

A partir de los resultados de los talleres de creación literaria impartidos por Alas y Raíces en el marco del proyecto Tiempo para Juglar y de las calaveritas recibidas tras una invitación desde las redes sociales, se realizó la publicación El Petate. Cuando la Muerte sea rima, con una selección de calaveritas literarias que abordan temas como la escuela, los amigos, los abuelos o las mascotas. El Petate será distribuido en el marco de la Feria en sus cuatro sedes y en las 32 entidades del país.

Cabe destacar que todas las actividades son de entrada libre. La programación de sus cuatro sedes podrá consultarse en www.alasyraices.gob.mx y a través de las redes sociales de la coordinación nacional de Alas y Raíces Twitter: @AlasyRaices, Facebook e Instagram: @alasyraicescultura

SEDES

Centro Nacional de las Artes

De 11:00 a 20:00 h

Av. Río Churubusco 79, esq. Calzada de Tlalpan

Col. Country Club, Alcaldía Coyoacán

Central de Abasto de la Ciudad de México (Iztapalapa)

De 10:00 a 17:00 h

Av. Río Churubusco s/n, esq. Canal de Apatlaco

Alcaldía Iztapalapa

Complejo Cultural Los Pinos

De 12:00 a 19:00 h

Parque Lira s/n, Bosque de Chapultepec 1.a Secc.

Alcaldía Miguel Hidalgo

Deportivo “Alfredo del Mazo” (Ecatepec de Morelos)

De 12:00 a 18:00 h

Guanajuato 33, col. Jardines de Morelos 5.a Secc.

Ecatepec de Morelos, Estado de México.