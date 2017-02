Peña Nieto clausura trabajos de la XXXIII Asamblea General del CNA (Mensaje)

Durante la reunión con el sector agropecuario, el presidente Enrique Peña Nieto indicó que en 2016 México fue primer lugar en exportación de aguacate, cerveza.

Ciudad de México.,- El presidente de México, Enrique Peña Nieto, acudió este jueves a la clausura de los trabajos de la XXXIII Asamblea General Ordinaria del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), ceremonia en la que refrendó su compromiso con el campo mexicano y el sector agroindustrial.

Durante el evento, realizó en un hotel de la Ciudad de México, el líder del Ejecutivo federal indicó que 2016 fue un buen año para el sector agropecuario y pesquero, ya que se reportaron exportaciones por 14 mil 700 millones de dólares, un 14% más que en 2015.

Según rescata Radio Fórmula, el mandatario mexicano aseguró que durante los pasados 12 meses, México se consolidó como el primer lugar en exportación de aguacate, cerveza y café orgánico.

“Nos ubicaos como el segundo mayor exportador de jitomate, limón y sandia, así como el tercero en la exportación de fresa, chiles, pimientos y pepinos”, aseguró el presidente.

Renegociar el TLC

En la reunión con el sector agropecuario, Peña Nieto destacó que su gobierno buscará actualizar y modernizar el Tratando de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), pero no a costa de resultar perjudicado ante las presiones de Estados Unidos o cualquier otro país.

“Que no haya duda alguna: es un privilegio como Presidente de la República, no sólo porque me lo mandata la Constitución sino porque es un orgullo. Actuaré en la defensa de la soberanía de México y los intereses de los mexicanos”, aseguró el presidente en su mensaje, según cita la agencia Quadratín.

También aseguró que el país exigirá respeto y se conducirá conforme a las formas estipuladas en el ámbito diplomático internacional en la negociación con Estados Unidos sobre el TLCAN.

“México se ha distinguido ante el mundo por actuar con maneras correctas dentro del ámbito diplomático”, afirmó el mandatario, según cita la CNN.