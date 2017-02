Asesora de Trump cita “masacre” que nunca existió para defender veto migratorio

La asesora de la Casa Blanca, Kellyanne Conway, aseguró este jueves que el veto se justifica, en parte, por la una masacre… que nunca existió.

Kellyanne Conway, la asesora de Donald Trump, citó este jueves durante una entrevista de televisión una masacre que nunca existió para defender el polémico veto migratorio que prohíbe temporalmente la entrada de refugiados y ciudadanos de siete países de mayoría musulmana a los Estados Unidos.

Al ser entrevistada por el periodista Chris Matthews, de MSNBC, la consejera de la Casa Blanca, aseguró que el veto migratorio estaba justificado, en parte, debido a la “masacre de Bowling Green”, de 2011.

“Entiendo que es información nueva para la gente que el presidente Obama impusiera un veto de seis meses sobre el programa de refugiados de Iraq después de que dos iraquíes llegaran a este país, fueran radicalizados y fueran los autores intelectuales de la masacre de Bowling Green. Eso no fue cubierto (por la prensa)”, aseguró Conway, según rescata la CNN.

Las declaraciones de la consejera, sin embargo, son falsas. El presidente Obama no vetó el programa de refugiados iraquíes, y nunca existió ninguna masacre de Bowling Green.

Ese viernes, Conway escribió un mensaje en su cuenta de Twitter en la que se disculpó por la imprecisión y aseguró que “los errores honestos abundan”, destaca la agencia Reuters.

On @hardball @NBCNews @MSNBC I meant to say "Bowling Green terrorists" as reported here:

https://t.co/nB5SwIEoYI

— Kellyanne Conway (@KellyannePolls) February 3, 2017