Claudia Sheinbaum buscará ser jefa de gobierno en CDMX en 2018

El delegado de Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, y Claudia Sheinbaum, delegada en Tlalpan competirán por la candidatura de Morena a jefe de gobierno de la CDMX.

Ciudad de México.,- La jefa delegacional de Tlalpan, Claudia Sheinbaum, aseguró este martes que de ser la mejor posicionada en las encuestas aceptará contener como candidata de Morena a la jefatura del Gobierno de la Ciudad de México en las elecciones de 2018.

Sheinbaum, quien había mantenido un perfil bajo y ha evitado hablar sobre una posible postulación, adelantó que el Movimiento de Regeneración Nacional realizará a finales de este año un sondeo para identificar al precandidato mejor posicionado rumbo a las elecciones de 2018 en la Ciudad de México.

Te puede interesar: Serán convocados 88.7 millones de mexicanos a elecciones de 2018: INE

Acuden de nuevo Jefes Delegaciones a la @SCJN para presentar por separado Controversia en contra del presupuesto aprobado por @AsambleaDF pic.twitter.com/edBaTXJ8CA — Delegación Tlalpan (@DTlalpan) February 7, 2017

“De acuerdo con los estatutos de Morena se va a decidir por encuesta, la cual se realizará probablemente a finales de año. Si nos favorecen las encuestas, vamos a ir”, aseguró la delegada a medios de comunicación, luego de acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a presentar una nueva controversia contra el presupuesto 2017, destaca El Universal.

Otros delegados de Morena que buscarían la candidatura, que son el de Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, y Martí Batres, dirigente del partido en la Ciudad.

Presentan controversia contra presupuesto

Claudia Sheinbaum acudió a la SCJN acompañada de los jefes delegacionales de Azcapotzalco, Pablo Moctezuma; de Tláhuac, Rigoberto Salgado; de Xochimilco, Avelino Méndez, y de Xóchitl Gálvez, de Miguel Hidalgo, para argumentar que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) debió asignar el Presupuesto 2017 con una fórmula de ley de ingresos que incluye el número de población, territorio y habitantes vulnerables.

Denuncian que los recursos aprobados por la @AsambleaDF viola principios de proporcionalidad, congruencia, equidad y transparencia. pic.twitter.com/sTMpacVu01 — Delegación Tlalpan (@DTlalpan) February 7, 2017

“Lo que estamos pidiendo no es la cantidad de dinero, dejarlo bien claro, no nos estamos peleando por 80 millones o cien millones de pesos, estamos contraviniendo por la manera que se hizo, en lo oscurito, sin ninguna claridad y lo he dicho sí a Iztapalapa le tocan 500 y a Miguel Hidalgo 50, pero qué digan por qué, creo que deben tomar en cuenta lo que aportan los vecinos”, aseguró Xóchitl Gálvez, destaca la agencia Quadratín.