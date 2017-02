Se tambalea coalición izquierdista en Edomex; PT quiere ir solo a las elecciones

El coordinador del PT en el Edomex, Oscar González Yáñez, confirmó que será el próximo lunes cuando se tome la decisión final de seguir o no con el PRD.

Estado de México.,- Dirigentes del Partido del Trabajo (PT) en el Estado de México, informaron este miércoles que analizan la posibilidad de cancelar la coalición con el Partido de la Revolución Democrática (PRD) rumbo a las elecciones para gobernador de la entidad mexiquense.

Óscar González Yáñez, integrante de la coordinación del PT, indicó el día de ayer que al interior de sus partido se evalúa si apoyarán a Juan Zepeda, el candidato que impulsa el PRD, o deciden lanzar a un candidato de sus propias filas.

“Estamos haciendo una evaluación y tomaremos una decisión el próximo lunes”, aseguró Yañéz, según cita Milenio Diario.

“No es nada personal pero nosotros hasta el momento tenemos dos propuestas apartidistas; se las plantearemos y si aceptan seguimos adelante”, advirtió.

De acuerdo con el diario Excélsior, la coalición entre el PT y el PRD podría romperse sólo con que el primer partido presente su dimisión bajo la figura de “desistimiento de participación coaligado”. Al aplicar este recurso, el PT evitará que medie algún acuerdo ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), donde quedó registrada la coalición apenas cinco minutos de que venciera el plazo de registro el pasado 23 de enero.

González Yáñez aseguró que no se trata de que el PRD haya incumplido acuerdos con el PT, pero aclaró que a partir de que se estableció la coalición los procesos internos de ambos partidos quedan sin efecto, por lo que no se anula la posibilidad de no ir juntos al proceso de elección de gobernador en el Estado de México.

También aclaró que no se tiene ningún problema o tema particular en contra de Juan Zepeda, pero se ha puesto sobre la mesa la propuesta de apoyar a un candidato ciudadano que no esté tan identificado con el PT o con el PRD.