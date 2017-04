El exdirector de Pemex habría pedido a Odebrecht 5 millones de dólares para obtener beneficios en México, reveló esta semana una revista brasileña.

Emilio Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), habría solicitado 5 millones de dólares a la empresa constructora Odebrecht, según constatan documentos judiciales filtrados por la revista brasileña Veja.

De acuerdo con un reporte de Sin Embargo, la publicación reveló que Lozoya Austin ha sido mencionado en una investigación en curso sobre corrupción, en la que se señala que el ejecutivo habría aceptado sobordos de parte de la empresa brasileña.

“El denunciante Hilberto Mascarenhas, Director del Sector de Finanzas Estructuradas de Odebrecht, narró al fiscal haber recibido la solicitud [de soborno] del millonario Emilio Lozoya, ex presidente de la gigante Pemex”, expuso la revista, según rescata la fuente citada.

En la denuncia se destaca que la supuesta solicitud de soborno habría ocurrido durante una reunión con Luis Weyll, director general de Odebrecht Infraestructura en México, autorizada por Luis Mameri, presidente de Odebrecht Infraestructura para América Latina.

Hasta el momento, sin embargo, se desconoce si se realizó la transacción o no.

Emilio Lozoya responde

Tras darse a conocer estas informaciones, el exdirector general de Pemex negó tener relación con la investigación en curso y pidió que no se le vincule con la empresa brasileña.

Según rescata El Financiero, a través de un correo electrónico enviado a Blommberg News, Lozoya explicó que está interesado en que se investigue y sancionen los hechos de corrupción en los que supuestamente incurrió la constructora Odebrecht, pero pidió que no lo difamen sin pruebas.

“No he solicitado ni he recibido dinero ilegal. Me interesa que esto se investigue y sancione, pero que en el camino no manchen y difamen sin pruebas“, aseguró el exdirector de Pemex en respuesta al artículo publicado esta semana.

En el mismo correo electrónico, Lozoya dijo que no conoce al ejecutivo de Odebrecht y que no participó en “esa supuesta reunión”, destaca el Financiero.