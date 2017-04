Donald Trump, descartó emprender una intervención militar más profunda en Siria, luego de que la semana pasada atacó bases militares de dicho país.

Donald Trump aseguró este miércoles que su país no realizará una intervención militar a gran escala en Siria, luego de que se realizará el primer ataque directo a una instalación militar del régimen de Bashar al-Assad, en los seis años de conflicto civil en dicho país.

En entrevista para The Wall Street Journal (WSJ), citada por El Economista, el presidente estadounidense indicó que no considera una intervención militar completa en Siria, sin embargo, señaló que es posible una nueva ofensiva en caso de que se empleen una vez más armas químicas en contra de civiles.

La semana pasada, en respuesta a un ataque químico presuntamente lanzado por el régimen sirio en contra de civiles, Estados Unidos lanzó más de 50 misiles a una base aérea siria, lo que originó tensiones entre la nación norteamericana y Rusia, el principal aliado de Siria.

Estados Unidos y otras naciones han señalado al gobierno sirio como el responsable del ataque químico, lo que ha sido negado tanto por el régimen como por el gobierno de Rusia. El ataque a la base siria generó incertidumbre sobre una posible intervención militar estadounidense en territorio sirio, algo que finalmente fue negado esta semana por el presidente Trump.

“Tenemos otras peleas que son más importantes en lo que concierne a nuestra nación. No necesitamos arenas movedizas”, aseguró el mandatario republicano.

Trump también negó que Estados Unidos exija la renuncia del presidente Bashar al-Assad como requisito para una solución pacífica al conflicto en Siria.

“Creo que es difícil de imaginar (la permanencia de Assad). No usaría la palabra imposible. Creo que la palabra imposible no está bien. Pero parece que ciertamente no tendrías un buen comienzo”, señaló Trump, según rescata la fuente citada.

Al ser cuestionado sobre Corea del Norte y su programa nuclear, Trump indicó que ofreció al presidente chino, Xi Jinping, un acuerdo comercial más favorable a cambio de su ayuda para enfrentar lo que calificó como la amenaza de Pyongyang.