El líder nacional de Morena aseguró que no tiene ningún vínculo con el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, y prometió que de comprobarse lo contrario se retiraría de la política.

Andrés Manuel López Obrador, líder del Movimiento de Regeneración Nacional, aseguró que si el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, comprueba que tuvo nexos con Javier Duarte de Ochoa, entonces se retirará de la política.

Durante un acto de campaña en Coahuila, Obrador indicó que son falsos los señalamientos de Yunes, quien asegura que Duarte daba dinero al partido Movimiento de Regeneración Nacional, además de señalar que fue Felipe Calderón quien ordenó la exoneración de Humberto Moreira.

“Si es cierto de que Duarte me dio dinero como dice el corrupto de Miguel Ángel Yunes Linares (gobernador de Veracruz), y lo prueba, me retiro de la política, al igual que si no es cierto que Calderón exoneró a Moreira“, aseguró Obrador, según rescata Milenio Diario en su portal web.

Durante su visista a San Pedro de las Colinas y Torreón, Coahuila, Obrador aseguró que no tiene ningún nexo con Duarte a quien dijo “ni lo conozco”, además de denunciar que estos señalamientos son una “campaña de desprestigio, tirando lodo, pero siempre he salido de la calumnia ileso, me pueden llamar peje, pero no soy pejelagarto”.

Obrador también señaló que no se ha reunido con “corruptos” y que los candidatos del PRI y el PAN, Miguel Ángel Riquelme y Guillermo Anaya, son lo mismo.

“Yo no me reúno con corruptos, les molesta mucho, porque desde hace años vengo denunciando que el PRI y el PAN son lo mismo, es lo mismo Moreira, y los candidatos del PRI (Miguel Ángel) Riquelme y del PAN Guillermo Anaya al gobierno de Coahuila, (estos últimos) quienes tienen casas nuevas, mansiones en Torreón, ¡que no las tienen ni Obama!, que son unos malandrines”, aseguró el político tabasqueño.

Según rescata el portal noticioso Sin Embargo, Yunes Linares y miembros del PAN ha denunciado que el partido de Obrador, Morena, recibió mensualmente 2.5 millones de pesos de parte de Ochoa, además de señalar que Delfina Gómez, la candidata de Morena al Gobierno del Estado de México, fue la operador de estas acciones en Veracruz.