La noche de ayer, la Casa Blanca emitió un comunicado en el que informó que los líderes de México, Estados Unidos y Canadá acordaron renegociar el TLCAN.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a referirse al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con México y Canadá, y aseguró que, a pesar de que su país no dejará el acuerdo por el momento, todavía no se descarta totalmente esta opción.

“Recibí llamadas de presidente de México y del primer ministro de Canadá pidiendo renegociar el TLCAN en lugar de terminarlo”, escribió Trump en su cuenta de Twitter esta mañana, poco después de que se diera a conocer que el mandatario mantuvo comunicación telefónica con el presidente de México, Enrique Peña Nieto, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

Te puede interesar: Peña Nieto y Trump acuerdan mantener y modernizar el TLCAN

I received calls from the President of Mexico and the Prime Minister of Canada asking to renegotiate NAFTA rather than terminate. I agreed..

“Estuve de acuerdo, pendiente del hecho de que si no alcanzamos un acuerdo justo para todos, entonces terminaremos el TLCAN. Las relaciones son buenas. Un acuerdo es muy posible”, escribió Trump en un segundo mensaje.

…subject to the fact that if we do not reach a fair deal for all, we will then terminate NAFTA. Relationships are good-deal very possible!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 27, 2017