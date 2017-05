Niega Obrador usar escoltas tras amenazas de muerte

Andrés Manuel López Obrador aseguró que no tiene miedo, pese a los mensajes difundidos el viernes en los que se le amenazaba de muerte.

Andrés Manuel López Obrador rechazó usar escoltas tras las amenazas de muerte que recibió en los últimos días, y aseguró que “el pueblo” es quien lo cuida.

El líder del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) se presentó este fin de semana con medidas de seguridad reforzadas durante su gira por el Estado de México, pero aseguró que no tiene miedo, pese a los mensajes difundidos el viernes en los que se le amenazaba.

Te puede interesar: AMLO pedirá careo con Peña, Yunes, Osorio, Chong y Calderón

El fin de semana, en Acolman, Estado de México, se encontró una manta supuestamente firmada por “La Familia Unida” en la que se realizan amenazas en contra de la integridad del político tabasqueño.

“No voy a reforzar mi seguridad porque no tengo quien me proteja las espaldas. El que lucha por la justicia no tiene nada que temer, yo soy un ser humano, como todos tenemos miedos…pero no soy un cobarde puedo tener miedos como ser humano pero no soy un cobarde. Como decía Melchor Ocampo, me quiebro pero no me doblo”, señaló Obrador, según rescata El Universal.

Obrador aseguró que no va a utilizar escoltas “ni ahora ni después” y aseguró que pese a los supuestos mensajes de grupos criminales en el Estado de México en contra de Morena, son sus adversarios políticos quienes en verdad están nerviosos.

El líder izquierdista también aprovechó para agradecer la solidaridad frente a las amenazas que le mostró el expresidente Felipe Calderón, quien expresó su apoyo a López Obrador y su rechazo a las amenazas que el tabasqueño ha recibido.

Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado de México (FEG) dio a conocer que ha iniciado una investigación por la manta y la corona de flores con amenazas de muerte en contra López Obrador, así como contra la candidata de ese partido a la gubernatura, Delfina Gómez, aparecida en un auto quemado, destaca el portal SDP.