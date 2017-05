Trump arriba a sus primeros 100 días al frente de la Casa Blanca como uno de los presidentes con más bajos niveles de popularidad.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró sus primeros 100 días al frente del Gobierno, en medio de bajos niveles de popularidad y una serie de tensiones internacionales con potencias como Rusia y Corea del Norte.

Según rescata el portal SDP Noticias, poco antes del evento que se llevó a cabo este sábado en Harrisbug, Pensilvania para celebrar sus primeros 100 días de gobierno, Trump aseguró que existía “una enorme cantidad de personas esperando afuera”, además de asegurar que rompió el récord de todos los tiempos en ese estadio en cuanto asistencia.

A pesar de estas declaraciones, imágenes compartidas por el periodista Jonathan Tamari mostraron que, en realidad, el recinto en el que se llevó a cabo la ceremonia no estaba lleno y de hecho había muchos espacios vacíos en las zonas superiores del estadio.

Trump says "we have a lot of ppl standing outside" and he "broke the all time record" in this arena. There are rows of empty seats here pic.twitter.com/ixbErKjrQu

— Jonathan Tamari (@JonathanTamari) April 30, 2017