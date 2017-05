Este martes, Calderón aclaró en una carta enviada al espacio de “Ciro Gómez Leyva por la mañana” que no abandonará las filas de Acción Nacional.

Felipe Calderón Hinojosa, expresidente de México, rechazó este lunes que esté planeado dejar las filas del Partido Acción Nacional (PAN), como se sugirió en varios medios de comunicación.

En medios de difusión nacional, trascendió que este sábado el exmandatario protagonizó un altercado con el consejero por Tabasco, Juan José Rodríguez Pratts, en la sede el Consejo Nacional.

Según rescata el portal noticioso Tamaulipas en Línea, Calderón tuvo un conflicto con Rodríguez Pratts, por las aspiraciones presidenciales de su esposa, Margarita Zavala, y descalificó el padrón de militantes.

“Yo creo que lo que debemos hacer es precisamente evitar que lleguemos a estos extremos. Yo sí he pensado, honestamente, la opción de salirme del PAN”, advirtió el expresidente.

Este martes, sin embargo, Felipe Calderón aclaró en una carta enviada al espacio de “Ciro Gómez Leyva por la mañana” que no abandonará las filas de Acción Nacional.

Según rescata el portal Radio Fórmula, la misiva fue dirigida a Alejandro Junco de la Vega, presidente y director general del diario Reforma, y en la misma, el expresidente asegura que

“Sin que falte a la verdad el reportero Fernando Mayolo me permito dar a sus lectores información que permite entender el contexto de la nota titulada ‘Amaga Calderón con dejar el PAN’, publicada el día de hoy (ayer) en el diario que usted dirige”, destaca Calderón.

“En efecto, en mi intervención manifesté mi preocupación de que la ´Actualización del Padrón´, no corregía las fallas que lo han hecho inviable para la elección de candidatos a gobernadores en los últimos dos años. Esto principalmente por dos razones fundamentales: primero, porque no corrige el problema de que ´No son todos los que están´, dado que, como dijo el propio Ernesto Ruffo, ´solo actualiza datos e incorpora huella´ pero no rectifica los muchos casos en que el padrón ´fue tomado por asalto´ como él mismo dijo, por diversos grupos”, precisó Calderón.

“Y segundo, porque tampoco corrige el problema de ´No están todos los que son´, dado que no se han permitido nuevas afiliaciones desde hace más de dos años dejando fuera a miles de panistas que querían registrarse y no pudieron hacerlo”, continuó.

En cuanto a su supuesta salida del PAN, Calderón indicó que:

“Rodríguez Pratts hizo una intervención en la que dijo que yo amagaba con salirme del Partido. Le contesté que: ‘Yo sí he pensado honestamente, en la opción de salirme del PAN’, pero que tenía la esperanza de que en el Consejo prevaleciera la razón y la rectitud por encima de muchas prácticas reprobables, y que por esa razón permanezco en el Partido y asisto a las sesiones del Consejo”.