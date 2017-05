La primera ministra Theresa May prometió será una “mujer extremadamente difícil” en las conversaciones por la salida de Reino Unido de la UE.

La primera ministra británica, Theresa May, prometió este martes que será “una mujer extremadamente difícil” en las negociaciones que Gran Bretaña prepara con la Unión Europea (UE) para formalizar su salida del bloque económico.

De acuerdo con la CNN, May realizó dichos comentarios durante una entrevista con la BBC este martes, justo en momentos en los que las negociaciones para el divorcio del Reino Unido de la Unión Europea parecen más ríspidos.

La semana pasada, medios de comunicación difundieron supuestas declaraciones del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, quien presuntamente aseguró que la primera ministra vivía en una realidad paralela sobre la salida de Gran Bretaña de la UE.

“Durante la campaña por la dirección del Partido Conservador, fui descrita por uno de mis colegas como una mujer terriblemente difícil. Y yo dije, en su momento, que la siguiente persona que iba averiguarlo será Jean-Claude Juncker”, aseguró May, según rescata CNN.

Juncker responde

Tras difundirse las declaraciones de May, el presidente de la Comisión Europea respondió a cuestionamientos de periodistas y aseguró que respeta a la política y que él mismo ya había señalado que era una “mujer difícil”.

“Respeto profundamente a la primera ministra británica, me cae bien como persona. He señalado que es una señora difícil, así que esto no es para el futuro, esta es una descripción en tiempo real”, aseguró Juncker a periodistas, según cita la agencia Reuters.

Juncker aseguró también que decir que Gran Bretaña se retirará de las negociaciones del “Brexit” era algo equivocado.

“Creo que (el ministro británico para el Brexit) David Davies no estuvo en lo correcto al amenazar diciendo que estaba listo para salirse. Mi experiencia en política siempre fue que aquellos que se van tienen que volver”, señaló el presidente de la Comisión Europea.