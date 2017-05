En entrevista para Radio Fórmula, Monreal consideró que a Obrador se le ha salido de las manos el controlar a todas las personas que forman parte de su equipo.

Ricardo Monreal, jefe delegacional en Cuauhtémoc, aseguró este martes que conoce muy bien a Andrés Manuel López Obrador, líder del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), por lo que puede asegurar que es un hombre incorruptible y honrado.

Las declaraciones de Moreal surgen en momentos en que Morena se encuentra en medio del escándalo debido a una serie de vídeos difundidos en medios de comunicación en los que se puede ver a la excandidata morenista en Veracruz, Eva Cadena, recibiendo importantes sumas de dinero presuntamente destinadas al político tabasqueño.

“Yo digo que es una cantidad impresionante de colaboradores que la verdad uno no tiene control sobre de ellos, esa es la verdad, pero él sí es honesto”, aseguró Monreal quien señaló que si alguna persona “que estamos alrededor le fallamos no es un asunto de él. La verdad es que Morena tiene una crisis en el país, es una crisis de crecimiento”.

Al ser cuestionado sobre las elecciones presidenciales de 2018, el jefe delegacional de Cuauhtémoc aseguró que espera que los candidatos a la silla presidencial sean, por Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya; el candidato del PRD, Miguel Ángel Mancera; en el PRI está entre Miguel Ángel Osorio Chong o José Narro. En tanto que en los independientes está Jaime Rodríguez “El Bronco”.

“Pero en el 2018 gana Andrés Manuel López Obrador”, aseguró.

Sobre si está dispuesto a competir por la gubernatura de la Ciudad de México, Monreal dijo que recientemente vio una encuesta de una firma muy prestigiada en la que, destaca, aparece muy arriba de sus compañeros, Martí Batres y Claudia Sheinbaum.

“Al contrario de muchos políticos o de quienes nos dedicamos a la actividad pública no me alegra el que salgan encuestas en mi favor porque cuando salen las encuestas en mi favor se desata casi siempre una guerra sucia, entonces cada vez que sale una encuesta en lugar de alegrarme me pone en alerta”, comentó.