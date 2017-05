Trump amenaza a Comey para que no hable con la prensa

El FBI investiga desde el año pasado una posible intervención rusa durante el proceso electoral de 2016 en Estados Unidos, y los posibles vínculos de la campaña electoral de Trump con el gobierno ruso.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este viernes al exdirector del FBI, James Comey, a quien destituyó de manera sorpresiva esta semana, sobre las posibles repercusiones en su contra en caso de revelar información sensible a la prensa.

“¡James Comey desearás que no haya “grabaciones” de nuestras conversaciones antes de empezar a filtrar a la prensa!”, escribió el polémico presidente en una serie de tuits en los que se refirió a sus críticos y la prensa que se ha mantenido a la expectativa desde que se dio a conocer el despido de Comey.

James Comey better hope that there are no "tapes" of our conversations before he starts leaking to the press!

Previamente, Trump dio a conocer en una entrevista con la NBC que había sostenido dos conversaciones telefónicas y otra en una cena con Comey, pláticas en las que había preguntado si existía una investigación en su contra por sus supuestos vínculos con Rusia, lo que podría alimentar las sospechas de injerencia o intimidación.

“Se lo pregunté. Le pregunté: si es posible ¿puede decirme si hay una investigación sobre mí? Respondió que no había investigaciones sobre mí”, aseguró Trump, según rescata El Financiero en su portal web.

Los tuits matutinos del presidente Trump se suman a una larga disputa entre el FBI y el jefe del Gobierno estadounidense, que a principios de esta semana fue duramente criticado e incluso comparado con el expresidente Richard Nixon y su decisión de eliminar al fiscal especial que investigaba los crímenes de Watergate en 1973.

Según rescata la CNN, este escándalo sólo provocó que la investigación se acelerara cuando se reveló que Nixon grababa conversaciones en la Casa Blanca.

El FBI investiga desde el año pasado una posible intervención rusa durante el proceso electoral de 2016 en Estados Unidos, y los posibles vínculos de la campaña electoral del ahora presidente estadounidense con el Kremlin.

La investigación creó tensiones entre la Casa Blanca y la dependencia judicial, y finalmente, esta semana Trump despidió al director del FBI, James Comey, argumentado que no había realizado “un buen trabajo” en las investigaciones sobre las filtraciones de los correos electrónicos de Hillary Clinton cuando era secretaria de Estado.

Medios de comunicación, la comunidad política y analistas han calificado la decisión de Trump como un ejercicio déspota, sin embargo, el republicano ha tratado de justificar sus acciones y ha recordado las declaraciones del exdirector de Inteligencia Nacional, James Clapper, quien testificó ante el Senado a principios de esta semana que no estaba al tanto de ninguna evidencia que demostrara vínculos entre Trump y Rusia.

When James Clapper himself, and virtually everyone else with knowledge of the witch hunt, says there is no collusion, when does it end?

