El despido de James Comey ha provocado un escándalo político que se ha avivado debido a las imprecisiones en la información ofrecida por la Casa Blanca.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que podría acabar con las ruedas de prensa y distribuir respuestas por escrito “en beneficio de la rigurosidad”, luego de que circularan informaciones contradictorias sobre el despido de James Comey, director del FBI.

La propuesta fue compartida por el presidente en su cuenta oficial de Twitter, después de que varios medios de comunicación criticaran a la portavoz temporal y secretaria de prensa adjunta, Sarah Huckabbe Sanders, por su falta de exactitud tras el despido de Comey.

…Maybe the best thing to do would be to cancel all future "press briefings" and hand out written responses for the sake of accuracy???

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 12, 2017