El líder del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, aseguró que de ganar las elecciones de 2018 autorizará la creación de un fiscal independiente para investigar supuestos actos de corrupción cometidos por el Presidente, Enrique Peña Nieto, durante su mandato.

“Que se investigue, en las instancias correspondientes, no es mi fuerte la venganza, justicia, pero no venganza. Van a haber tribunales para eso, lo que no sucede en la actualidad”, señaló el aspirante a la candidatura presidencial en una entrevista concedida a la cadena Univisión, destaca SDP Noticias.

Durante un encuentro con el periodista Jorge Ramos, Obrador indicó que no ha sostenido un encuentro con el presidente de México, y afirmó que solamente lo ha saludado durante algún debate.

En la entrevista, el político tabasqueño también negó tener vínculos con la ex candidata de Morena por el distrito veracruzano de las Choapas, Eva Cadena, quien fue exhibida en vídeo mientras recibía grandes cantidades de dinero, supuestamente destinados a apoyar la campaña presidencial de Obrador.

“No es mi recaudadora y a la señora la he visto tres veces en mi vida”, afirmó el político.

Obrador condenó las acciones de la excandidata, pero aseguró que los vídeos tuvieron como objetivo desacreditarlo. “La grabaron para afectarme a mí”, señaló.

“Peña Nieto en Los Pinos le entregó los videos al Secretario de Gobernación para que, a su vez, entregara los videos a El Universal”, aseguró AMLO, destaca Univisión.

Al ser cuestionado sobre las acusaciones de “autoritario”, “intolerante”, “terco” y “mesiánico”, el político señaló que esos señalamientos son hechos por sus enemigos, “pero no les funcionan”.

“No soy corrupto. Lucho por ideales. Si yo luchara por dinero, fuese inmensamente rico. Tendría mansiones en el extranjero y aquí en México”, aseguró el líder nacional de Morena, quien aseguró que en 2018 tiene muchas posibilidades de ocupar la silla presidencial.