Funcionarios de la Casa Blanca negaron que el presidente Trump haya revelado a funcionarios rusos información clasificada sobre el Estado Islámico.

Luego de que este lunes medios como The Washington Post, The New York Times y la CNN denunciaran que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló información clasificada a funcionarios rusos, la Casa Blanca respondió con un comunicado en el que niega dichas acusaciones.

El día de ayer, The Washington Post publicó un artículo en el que asegura que el presidente reveló información sensible sobre el Estado Islámico durante una reunión realizada la semana pasada en la Casa Blanca con el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, y el embajador de Rusia en Estados Unidos, Sergei Kisliak.

La Casa Blanca negó que el presidente hubiera revelado fuentes de información a los funcionarios rusos, sin embargo, H.R McMaster, asesor de Seguridad Nacional de EU aseguró que:

“No hay nada que el presidente tome más en serio que la seguridad del pueblo estadounidense. La historia que salió esta noche, según lo informado, es falsa.

“El presidente y el ministro de Asuntos Exteriores examinaron una serie de amenazas comunes a los dos países, así como amenazas a la aviación civil. En ningún momento, en ningún momento, se discutieron fuentes o métodos de inteligencia. Y el presidente no reveló ninguna operación militar que no fuera ya conocida públicamente”, destaca la CNN.

Por su parte, Rex Tillerson, secretario de Estado de EU, indicó que:

“Durante la reunión del presidente Trump con el canciller Lavrov, se discutieron una amplia gama de temas, entre los cuales estaban los esfuerzos y las amenazas comunes en materia de lucha contra el terrorismo. Se discutió sobre la naturaleza de amenazas específicas, pero no discutió las fuentes, métodos u operaciones militares”.

As President I wanted to share with Russia (at an openly scheduled W.H. meeting) which I have the absolute right to do, facts pertaining….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 16, 2017