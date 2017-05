Yunes Márquez aseguró que en sus visitas al estado, Andrés Manuel López Obrador sólo se ha encargado de denostar al Gobierno estatal.

Miguel Ángel Yunes Márquez, alcalde de Boca del Río, en Veracruz, calificó el día de ayer a Andrés López Obrador como “charlatán”.

Durante un mitin político en apoyo a la candidata del PAN/PRD por la alcaldía de Xalapa, Ana Miriam Ferráez Centeno, Yunes Márquez llamó “viejo guango” al dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y llamó “ocurrencias y estupideces” las declaraciones que el tabasqueño realizó la semana pasada en contra del gobernador de Veracruz, padre del alcalde.

Te puede interesar: AMLO pedirá careo con Peña, Yunes, Osorio, Chong y Calderón

Según rescata El Mundo de Córdoba, Yunes Márquez aseguró que en sus visitas al estado, López Obrador sólo se ha encargado de denostar al Gobierno estatal.

También expresó que el político tabasqueño mantiene un discurso “hueco y chafa” que no ofrece soluciones para mejorar las problemáticas de seguridad que se viven en el estado.

“Quiero decirles que Andrés Manuel López Obrador nos tiene miedo; sabe que perderá las elecciones y por eso cada rato viene al estado a difamar el trabajo del actual Gobierno del Estado, incluso a mi familia la ha difamado”, indicó el alcalde de Boca del Río ante reporteros, según rescata el medio citado.

Márquez Yunes también hizo referencia a los constantes señalamientos de Obrador, quien constantemente ha acusado de nepotismo al actual gobernador veracruzano, Miguel Ángel Yunes, por supuestamente utilizar sus influencias para posicionar a sus hijos en cargos públicos.

“Es un ignorante, habla de nepotismo y no entiende que el nepotismo es cuando un padre le da a un familiar directo una posición. Lo que se ha ganado mi hermano y yo es a base del voto popular”, aseguró Yunes Márquez.

“A ese viejo guango que dice que no miente, no traiciona y no roba le digo que ojalá viniera a explicar el caso de Eva Cadena”, cuestionó el alcalde de Boca del Río, según rescata el portal noticioso XEU.