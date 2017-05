Candidato panista plagia discurso de Mauricio Macri

Usuarios de redes sociales acusaron a Daniel Zairick por plagiar íntegro un discurso publicitario de Mauricio Macri, actual presidente de Argentina.

Daniel Zairick, candidato de la coalición PAN-PRD a la alcaldía de Orizaba, Veracruz ha sido acusado en redes sociales de presuntamente robar un spot de la campaña presidencial de Mauricio Macri en Argentina.

De acuerdo con El Universal, el candidato panista, hermano del actual Secretario de Desarrollo Económico y Portuario del estado, Alejandro Zairick, repitió de manera íntegra el discurso del ahora presidente argentino y lo difundió a través de un vídeo que ha sido compartido en redes sociales.

“Para conocer una persona es tan importante lo que hace como lo que no está dispuesto a hacer”, indicó el entonces candidato argentino en uno de sus spots, en el que, de hecho se repitieron la mismas tomas que las que presentó el panista.

“Por eso te voy a contar lo que no voy a hacer, no voy a buscar enemigos ni peleas sin sentido, no voy a hablar y hablar, no voy a perseguir a quien piense distinto, no voy a cambiar las cosas que sí se hicieron bien”, agregó el candidato panista por Orizaba, en una repetición textual del discurso de Macri.

Al ser cuestionado sobre el origen del discurso, Zairick, dirigente de la empresa Grupza, aseguró que confió en una casa productora para que formara parte de su campaña y señaló que fue uno de los responsables de dicha organización quien plagió el discurso, por lo que ya han sido despedidos.

Mientras tanto, las reacciones en redes sociales no se han hecho esperar y Daniel Zairick ha sido objeto de burlas y memes que se han difundido en perfiles de Twitter y Facebook, además de ser replicados en decenas de medios de comunicación.

Usuarios de redes sociales denunciaron que las únicas palabras que cambió el panista fueron al final del spot. En el primero se escucha una voz en off decir “Mauricio Macri, presidente de la nación”, y en el del veracruzano se escucha “Daniel Zairick”.