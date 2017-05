En el nuevo vídeo se observa a Eva Cadena en un diálogo con una mujer a quien explica que Nahle es quien “le acerca los dineros a López Obrador”.

La diputada federal por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Rocío Nahle, negó ser la “operadora financiera” de Andrés Manuel López Obrador, luego de que El Universal difundiera un nuevo vídeo en el que se ve a Eva Cadena dialogando con una mujer que presuntamente entregó recursos a la campaña del tabasqueño.

El material se hizo público este jueves y en el mismo se puede ver a Cadena en un diálogo con una mujer, supuestamente la misma persona con la que se le ve en el primer vídeo, a quien explica que Nahle es quien “le acerca los dineros a López Obrador”.

Tras la difusión del material, publicado esta mañana por El Universal, Rocío Nahle negó en entrevista con Ciro Gómez Leyva en “Por la Mañana” ser la operadora financiera de Obrador y pidió al diario mostrar completo el vídeo.

La coordinadora de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados aseguró que el nuevo vídeo es parte de una estrategia de “golpeteo político” en contra del gobierno de Veracruz y a través de un comunicado, citado por MVS noticias, indicó que la Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), deben realizar una investigación, centrada en quienes aparecen en el video, es decir, Cadena Sandoval y la persona con la que habla.

“Dicha investigación se debe centrar en dos personajes; es decir, quién dio y quién recibió el dinero. Es claro, que ante la desesperación en la contienda electoral pretendan ‘salpicar’ a medio mundo, tratando de alimentar el morbo, montando escenas y videos donde de paso incurren en la calumnia”, aseguró.

Hermana de fiscal Winckler entregó dinero a Eva Cadena: Nahle

En la misma entrevista, Nahle destaca que todo indica que la persona quien entregó los recursos a la también excandidata de Morena a la alcaldía de Las Choapas es la hermana del fiscal de la entidad Jorge Winckler, Ana María Winckler.

“La persona que le entrega el dinero a Eva Cadena es muy cercana a Miguel Ángel (Yunes Linares), es muy extraño que no encuentran los videos del Hotel Terranova donde se dio el dinero, los 500 mil pesos; el fiscal Winckler envió por los videos al Hotel Terranova y no aparecen y no aparecen porque todo indica, y si me equivoco para eso quiero y pido que salga el video completo, que la persona que va a llevar el dinero es la hermana del fiscal Winckler, Ana María Winckler“, señaló la diputada federal.

Nahle también advirtió que solicitará a la Fepade que los vídeos difundidos por El Universal muestro los vídeos completos para identificar a la persona que da dinero a Cadena.