Merkel aseguró que su experiencia en las recientes cumbres internacionales con el presidente Donald Trump le ha dejado claro que Europa ya no puede contar con el apoyo de EU y otros antiguos aliados, al menos no en la manera en que lo hacía antes.

“Los momentos en los que podíamos confiar plenamente en los demás, en cierta medida, han terminado. Lo experimenté en los últimos días, y por lo tanto, sólo puedo decir que los europeos tenemos que tomar nuestro destino en nuestras propias manos“, aseguró Merkel durante un acto público en Munich, rescata la CNN en su portal web.

El mismo medio destaca que el presidente Trump se dirigió este jueves a los miembros de la OTAN, en un duro mensaje en el que urgió a los líderes internacionales a aumentar su gasto en defensa. El viernes y el sábado, durante la cumbre del G7, los líderes de las siete nacionales más poderosas del mundo (Francia, Italia, Alemania, Japón, Canadá, Estados Unidos y Reino Unido), entre ellas Merkel, no lograron convencer a Trump de permanecer en el acuerdo climático de París.

Sobre el acuerdo climático, Trump advirtió en su cuenta de Twitter que tomará una decisión final la próxima semana.

I will make my final decision on the Paris Accord next week!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 27, 2017