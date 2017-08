Nicolás Maduro llamó “cobarde” al presidente Peña Nieto, obligando al canciller Luis Videgaray a responder, situación que incrementó el nivel de tensión entre México y Venezuela.

Ciudad de México.- La crisis diplomática que sufre el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela escala día a día a mayores niveles por los comentarios poco mesurados e incluso hasta imprudentes del presidente bolivariano.

Después de que The Washington Post filtrara lo que presuntamente es el contenido detallado de la conversación telefónica que sostuvo el presidente Donald Trump con su igual de México, Peña Nieto en enero pasado, el primer mandatario venezolano expresó su opinión con severas ofensas en contra de su homólogo mexicano, de quién dijo sentir vergüenza y llamó “cobarde”.

“Da vergüenza Peña Nieto. Escúchame desde Venezuela: da vergüenza que te dejes tratar así, como un empleado maltratado, porque yo veo a Peña Nieto como un empleado maltratado, abusado por su jefe, Donald Trump. ¿Con Venezuela sí te metes? Pero a Trump no puedes tocarlo con el pétalo de una rosa”, declaró en una alocución televisada.

The WP señaló que en su conversación con Peña Trump apuntó: “Usted y yo estamos en un punto donde ambos estamos diciendo que no pagaremos por el muro. No podemos seguir diciendo eso porque si ustedes siguen diciendo que México no va a pagar por el muro, entonces ya no quiero reunirme con su equipo porque no puedo vivir con eso”.

Este fragmento de la charla fue abordado por Maduro con fuertes críticas contra Peña.

“Le dijo a Peña Nieto, le dio una orden pública: si usted sigue diciendo que no va a pagar el muro entre México y Estados Unidos, no me reúno más con usted. Le dijo Donald Trump. Eso da vergüenza, indignación. Si yo fuera presidente de México me fuera con el pueblo mexicano y una mandarria y tumbara todos los muros que me separan con EEUU y no permitiría la construcción de ese muro, pero de frente, con valentía”, aseveró el mandatario venezolano.

El canciller mexicano, Luis Videgaray, se vio obligado a responder a los comentarios de Maduro y a través de su cuenta en Twitter comentó. “Presidente @NicolasMaduro: cobarde es quien usa el poder del Estado para desmantelar la democracia y arremeter contra su propio pueblo”.

La tensión entre México y Venezuela se ha intensificado en los últimos meses por la intervención del gobierno mexicano en defensa del pueblo venezolano en contra de la evidente violación a los derechos humanos y la democracia en el país bolivariano.

La cancillería mexicana dijo que no reconocería el resultado de las elecciones para elegir a los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente con la que Maduro pretende conformar una nueva constitución política con la que, de acuerdo a la oposición, busca erradicar cualquier ley que le impida ejercer su gobierno.