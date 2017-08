“No seré candidato eternamente”: AMLO

A sus 63 años de edad, López Obrador no pretende que la vida se le vaya en candidaturas, por lo que, de no ganar las elecciones presidenciales de 2018, el tabasqueño se retirará a su finca de Chiapas.

Con dos intentos fallidos de ganar la presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se dispone a ser candidato por tercera ocasión en 2018; pero dice no aferrarse al máximo título político, sino “hacer historia”, misión que habría cumplido con la conformación de Morena, “un partido único” en sus palabras.

“No se nos va a ir la vida en una candidatura. Lo más importante es hacer historia. En mi caso, les adelanto, que yo me estoy aplicando a fondo pero no voy a estar de candidato eternamente. Es a Palacio, aplicarnos seis años a fondo para transformar el país o a Palenque. No es de que, va la cuarta. No, la tercera es la vencida”, fueron las palabras que pronunció el líder de Morena a su bancada en el Congreso.

En su afán por demostrar que su ideología y política es auténtica y única, AMLO insistió que el partido que lidera, Morena, es un “fenómeno político” que se ubica como una organización política respetable y se distingue del resto del mundo.

“Morena tiene ya una identidad. Es un fenómeno político. Yo no recuerdo, y esto lo hago porque satisface a algunos compañeros nuestros siempre atentos a lo que pasa en otros países, en Uruguay, en España con Podemos, o no sé cuántas otras organizaciones, respetables… pero no hay ninguna como Morena en el mundo”, añadió.

AMLO asegura que “la tercera es la vencida” ¿será que la presidencia llegue a ser morenista en 2018?