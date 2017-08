“No voy a dejar trozos de dignidad en el camino. Siempre he defendido los principios de Morena: no robar, no mentir, no traicionar al pueblo”, aseguró Monreal.

Resulta un discurso extrañamente conocido. Ricardo Monreal, delegado en Cuauhtémoc, mira de frente a la cámara y pide a su partido, Morena, “corregir los errores” realizados por la Comisión Política y el Comité de Encuestas de dicho partido que eligió a la delegada de Tlalpan, Claudia Sheinbaum, como su coordinadora territorial y posible candidata a jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

“No es una osadía pedir transparencia. No es una osadía ayudar a disminuir la opacidad y parcialidad. No es una osadía un poco de autocrítica sobre las acciones y decisiones tomadas”, aseguró Monreal en un vídeo compartido este lunes en sus redes sociales.

En la grabación, el exgobernador de Zacatecas asegura que legitimar el proceso para Morena es clave no sólo en la Ciudad de México, sino en todo el país. “Creo firmemente que es momento de una autocrítica serena y juiciosa. Y con ello, la rectificación nos vendría bien en este momento que vivimos”.

“No solamente se trata de la encuesta, el fondo sobre el que realmente estamos reflexionando es sobre la transparencia, la democracia, la equidad electoral y la legitimidad política, sobre todo, también, la ética personal”, asegura Ricardo Monreal en el video, en el que se le ve impecablemente vestido, con movimientos histriónicos y perfectamente calculados, la imagen de un estudiado y experimentado político.

La inconformidad de Monreal

Hasta hace unos pocos meses, Monreal parecía uno de los candidatos más fuertes para competir por la jefatura de Gobierno en Ciudad de México. El exgobernador tiene una larga carrera política que se remonta a 1975, cuando se afilió al PRI, partido con el que rompió en 1998, para competir por la gubernatura de Zacatecas.

Monreal, de 54 años de edad, fue parte del PRD, el Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano y ahora Morena, partido en el que pensaba podía aspirar a la jefatura de Gobierno.

Sin embargo, en la capital del país una figura ciudadana menos conocida ha ganado fuerza y aceptación en los votantes. Claudia Sheinbaum, delegada en Tlalpan, una académica militante de Morena que ha llegado a ganar cargos de elección popular, resultó ser la ganadora en una encuesta realizada por su partido en la que se buscaba definir el perfil de candidato que buscan los electores.

Aunque la encuesta ha generado cuestionamientos sobre su transparencia y metodología, lo cierto es que Sheinbaum es considerada por muchos como una figura ciudadana que no se ha mezclado con muchas de las malas prácticas de la política nacional.

Un discurso conocido

Monreal ha respondido con fuerza tras ser aparentemente excluido de la lucha por la jefatura de Gobierno en CDMX, y lo ha hecho además de una forma un tanto familiar.

En 1998, Monreal renunció a las filas del PRI tras no ser considerado como candidato a la gubernatura. Esto fue lo que se dijo entonces:

“Luego de varios días de inconformidad por ser excluido del proceso de selección del candidato a gobernador del PRI, Ricardo Monreal Ávila renunció ayer, junto con sus seguidores, a su militancia dentro del Revolucionario Institucional y convocó a partidos y organizaciones cívicas a integrar una Alianza Ciudadana por la Dignidad y la Democracia (…). ‘Nos vamos del PRI porque se obstina en marchar en sentido contrario de la historia y de los cambios de México y del mundo (…)”.

“Monreal Ávila rechazó que su renuncia al PRI tenga resentimientos por no haber accedido a la postulación por la Gubernatura… ‘Nada más falso, la candidatura es secundaria frente a las prácticas impositivas, los albazos y la sumisión, por eso nos vamos, porque se pisotea la declaración de principios y la ética del partido’”, se indicó en esa ocasión.

Ahora, Monreal ha negado que su inconformidad con Morena se deba a la encuesta misma o a que esté buscando cargos de consolación o de acomodo.

“Por eso no acepté el pasado fin de semana la postulación para el Senado de la República que me ofrecieron consejeros de Morena”. Monreal, un político con más de cuarenta años de experiencia, aseguró que lo único que busca es la legitimidad del proceso.

“No voy a dejar trozos de dignidad en el camino, voy a aceptar lo que la gente quiera. Siempre he defendido los principios de Morena: no robar, no mentir, no traicionar al pueblo. Y hoy, es el momento clave de ejercer y hacer valer esos principios”.

¿Continuará Ricardo Monreal siendo parte de Morena en el futuro?

