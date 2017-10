Los aspirantes presidenciales del PAN y el PRD pidieron a los líderes de sus partidos realizar una elección abierta a la ciudadanía para elegir al candidato del Frente Ciudadano por México.

Rafael Moreno Valle, Margarita Zavala (PAN) y Silvano Aureoles (PRD), aspirantes a la candidatura presidencial en México, pidieron que se realice una elección abierta a la ciudadanía para elegir al candidato del Frente Ciudadano por México de cara a las elecciones de 2018.

Los presidenciales divulgaron una carta en la que señalan que para que el frente sea una verdadera alternativa para los ciudadanos “debe demostrar que no es una simple apuesta por el poder, alejada de las causas que le han dado origen”.

“Consideramos indispensable que se transparente de inmediato la forma en que se prevé garantizar la participación de la sociedad, con un modelo auténticamente democrático e incluyente”, señalaron los tres candidatos en el escrito firmado en la Ciudad de México.

La carta fue dirigida a Ricardo Anaya, Alejandra Barrales y Dante Delgado, presidentes nacionales del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, respectivamente, y en la misma los firmantes destacan que si bien la naturaleza del frente no es de carácter electoral, la expectativa social es que desemboque en una coalición que compita en las elecciones de 2018.

“La transformación de México es un proceso dinámico e inconcluso, con claros avances y retrocesos. El común denominador en los avances ha sido la participación de la sociedad. Los acontecimientos de las últimas semanas vuelven a revelar lo mejor que tiene México y dejan claro que la fuerza transformadora y renovadora más poderosa con que cuenta nuestro país radica justamente en la participación ciudadana”, agregaron los firmantes.

Aunque por el momento no se ha dado a conocer una respuesta oficial de parte de las dirigencias de los partidos, fuentes de la dirigencia nacional panista aseguraron que no es viable la elección abierta, pues no existe en los estatutos y no será avalada por el actual comité ejecutivo, según rescata El heraldo de México en su portal web.